Colegios de médicos andaluces reclaman al SAS "medidas que apoyen el esfuerzo" de Atención Primaria en la pandemia

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y los vocales provinciales de Atención Primaria de los colegios de médicos han mantenido varias reuniones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "tratar la situación de la Atención Primaria en la comunidad" autónoma, en la que han trasladado a la Administración "la importancia de tomar medidas que apoyen el esfuerzo" que está realizando dicho nivel de asistencia "durante la pandemia" del coronavirus.

En concreto, los referidos representantes de los colegios de médicos se han reunido con el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán; la coordinadora de la Dirección Gerencia del SAS, Rosario García; la directora de personal del SAS, Pilar Bartolomé; y la subdirectora de Atención Primaria del SAS, Inmaculada Mesa, según ha informado el CACM en una nota este jueves.

La telemedicina, la "desburocratización", la equiparación salarial o "la necesidad de concienciar e informar a la sociedad" han sido algunos de los asuntos que se han tratado en los encuentros, según ha precisado la entidad colegial.

El SAS ha tomado "nota" de las peticiones trasladadas por el CACM, "asumiendo una labor conjunta para garantizar la calidad asistencial en Atención Primaria y asumir medidas de apoyo a los médicos como reconocimiento por el trabajo que vienen realizando desde el comienzo de la pandemia" del coronavirus.

REFUERZO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, el CACM ha transmitido "la importancia de tomar medidas que apoyen el esfuerzo de Atención Primaria durante la pandemia", donde los médicos "están soportando una gran carga asistencia y burocrática".

Entre las medidas propuestas para reforzar la Atención Primaria "con una oferta más atractiva para los médicos", desde el CACM han destacado "reforzar las sustituciones; establecer un sistema eficaz de triaje; disminuir la burocratización; desviar la emisión de los certificados que no proceden, o incrementar la seguridad en los centros de salud", entre otras.

Por su parte, los representantes del SAS "pusieron de manifiesto que ya están trabajando en algunas de estas medidas, como disminuir la burocratización con la incorporación de rastreadores; la mejora en la gestión de las agendas de los facultativos, o continuar trabajando en nuevas contrataciones y en la equiparación salarial".

Ante la llegada de la Covid-19, la Atención Primaria "se ha adaptado y reorganizado de una manera ejemplar", según defiende el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, para el que "uno de los factores más significativos de esta situación ha sido la implementación de la telemedicina", un "instrumento de eficacia, calidad y garantía para la salud de los pacientes".

Del mismo modo, ha tomado "gran relevancia" el servicio de información Salud Responde, al respecto del cual, la Consejería de Salud y Familias, "conocedora del bloqueo que se ha producido en este servicio durante algunas semanas, está tomando medidas correctoras para que se mantenga un trato eficaz y resolutivo para los pacientes", según valora el CACM.

NIEGAN EL CIERRE DE CENTROS DE SALUD Y QUE HAYA COLAS "IRRESOLUBLES"

Los representantes de los colegios de médicos y del SAS han coincidido también en "la palpable desinformación que existe en la sociedad sobre los centros de salud", y ambas partes han acordado que "hay que frenar la creencia de que los centros de salud están cerrados", y que deben incidir en el mensaje de que "los centros de salud están abiertos y se están atendiendo a todos los pacientes que lo necesitan".

Igualmente, han señalado que "no es cierto que se produzcan colas irresolubles en los centros de salud, puesto que estos siguen manteniendo una media de asistencia similar a la que han tenido siempre, y las colas que se forman en la puerta no se mantienen indefinidamente, sino que van resolviéndose a la mayor brevedad, puesto que en la mayoría de los casos no son consultas asistenciales, sino trámites burocráticos como solicitud de citas o recogida de informes".

Los representantes de los médicos de Atención Primaria han puesto de manifiesto también "la necesidad de concienciar a la población que tiene la obligación de mantener el aislamiento cuando así sea dispuesto por los médicos y la autoridad sanitaria".

Por todo lo anterior, según concluye el CACM, se ha tomado "en consideración la importancia de informar y comunicar bien", y la Consejería ha asumido que "es muy importante la comunicación y la información a los profesionales sanitarios, a los médicos y a toda la población de las medidas que se vayan tomando y de las circunstancias que vayan ocurriendo".