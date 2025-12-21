Colisión múltiple entre tres turismo en la GR-30, a su paso por Granada, que se salda sin heridos

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres turismos han sufrido una colisión múltiple este domingo en la Circunvalación GR-30, en la provincia de Granada que se ha saldado sin heridos, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El siniestro vial ha tenido lugar en el kilómetro 10 de dicha vía sobre las 13,10 horas de la tarde. Varios testigos han dado el aviso al Teléfono 112 alertando de que habían quedado muchos restos de los vehículos colisionados en la vía, los cuales estaban obstaculizando el tráfico a su paso por el carril derecho y el arcén.

Hasta esta ubicación, la sala coordinadora ha desplazado a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Los agentes pudieron verificar que nadie ha resultado herido tras el accidente.

Por otro lado, en el término municipal de Moraleda de Zafayona, también de la provincia granadina, se ha producido otro accidente de tráfico en el kilómetro 210 de la A-92, sentido Granada, que se ha saldado sin heridos.

En concreto, según ha indicado el 112, se ha tratado del choque de un turismo contra una barra quitamiedos, el cual ya ha sido retirado por los efectivos de Seguridad y de Mantenimiento.