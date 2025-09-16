Un 'collage' de escolares cordobeses en homenaje a víctimas de la Dana de Valencia ilustrará 'bricks' de leche Covap

Collage de escolares de Rute (Córdoba) en homenaje a las víctimas de la dana de Valencia para ilustrar 'bricks' de Lácteos Covap. - LÁCTEOS COVAP

Un 'collage' elaborado por escolares de Rute (Córdoba) que rinde homenaje a las víctimas de la 'Dana' que asoló la provincia de Valencia en el mes de octubre de 2024 ha resultado ganador de la décima edición del concurso 'Diseña con Covap. Tu creatividad es la leche', organizado por dicha firma láctea para seleccionar la "elaboración más original" de la icónica imagen de la vaca de la cooperativa a través del uso de 'briks' de la marca.

Así se detalla en una nota de prensa de Lácteos Covap en la que se informa de la resolución de dicho concurso organizado por la cooperativa entre los colegios de Andalucía para "premiar la originalidad de los escolares".

En concreto, los tres ganadores de este certamen han sido el CEIP 'Fuente del Moral', de Rute (Córdoba); el CEIP 'Maestro Enrique Asensi', de Puente Genil (Córdoba), y el CEIP 'Ramón Simonet', de Málaga.

El objetivo de este concurso, en el que han participado un total de 165 centros escolares andaluces --cifra que supera a la de la edición anterior--, es "seleccionar la elaboración más creativa de la icónica imagen de la vaca de Covap a través de materiales reciclados de los envases de los productos de la marca".

Los tres diseños elegidos por el jurado serán reproducidos en una edición especial de los 'briks' de leches clásicas --entera, desnatada y semidesnatada--, y estarán disponibles en puntos de venta a partir de este mes de septiembre de 2025.

El certamen, que ha estado abierto a participación desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, premia a los centros escolares ganadores "no sólo con el reconocimiento de ver sus obras plasmadas en los envases de Lácteos Covap", sino también con cheques destinados a la compra de libros. Además, todos los colegios participantes han recibido productos lácteos de la Cooperativa como agradecimiento.

El CEIP 'Fuente del Moral' de Rute ha sido seleccionado con el primer premio "por presentar un original 'collage' dedicado a las personas afectadas por la Dana de Valencia en octubre de 2024", y al que han denominado 'Soli'.

Se trata de un diseño que presenta a una vaca con sus patas y rabo cubiertas de barro tras las fuertes lluvias, simbolizadas en sus ubres, y con una máquina excavadora en su lomo que representa la retirada de basura de diferentes colores, así como unas manos unidas que evocan la ayuda humanitaria que recibió la zona afectada.

El morrillo, el pecho y la cabeza de la vaca aluden a la calma que llega tras la tormenta, con el sol y la fallera que mira sonriente a la bandera valenciana, explican desde Lácteos Covap.

La vaca 'Soli', elaborada, sobre todo, por el alumnado de cuarto a sexto curso de Primaria, también cuenta con una canción y un cuento para "trabajar la empatía y la solidaridad". "El himno de 'Soli' sonó durante un tiempo en nuestra hora de entrada y salida del centro", ha detallado María José González, impulsora de este proyecto y maestra de Educación Física. Además, el diseño ha formado parte de los dorsales utilizados en la carrera solidaria del Día de la Paz, cuya recaudación fue donada íntegramente a tres centros educativos necesitados de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el CEIP 'Maestro Enrique Asensi' de Puente Genil (Córdoba) ha obtenido el segundo premio por la 'Vaca Dina', inspirada en la fauna y flora del periodo Jurásico.

Según ha explicado Joaquín Galisteo, maestro de Educación Artística del centro educativo, "hemos querido rendir tributo a estos seres que contribuyeron a la formación de los combustibles fósiles, tan necesarios para el desarrollo de los países".

"La idea surgió después de trabajar estos contenidos en clase y ser conscientes del cambio que se ha producido con el uso de combustibles verdes y medios de transporte eléctricos", ha añadido. En la elaboración de esta obra ha participado todo el colegio, llevando 'briks' o trabajando en la elaboración del diseño.

"La vaca 'Dina' está enmarcada en la entrada al colegio para que sea contemplada por todas las personas que acceden al centro", ha indicado el maestro.

Por su parte, el malagueño CEIP 'Ramón Simonet' ha logrado el tercer reconocimiento con un diseño centrado en la agricultura. En palabras de Carolina Capablanca, jefa de Estudios del centro, se trata de "un sector sumamente importante al que no siempre se le da la importancia que tiene".

En este colegio de Málaga han plasmado en la vaca diferentes cultivos de cada una de las provincias de Andalucía, como el aguacate, la fresa, la uva, el limón o la naranja, entre otros, a los que han querido "aportar un aire alegre e infantil personificándolos con rostros tiernos y simpáticos".

"Hemos contado con el apoyo clave del AMPA y de su presidente, Nacho Sánchez, quien propuso la idea, y ha participado todo el centro en la recogida de 'briks', de cualquier variedad de Lácteos Covap, especialmente batidos por los distintos colores de los envases", ha abundado la jefa de estudios de este centro antes de concluir valorando que "era la tercera vez que nos presentábamos, y por fin se nos ha reconocido el esfuerzo", ha celebrado Carolina Capablanca.