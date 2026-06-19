La Comandancia de la Guardia Civil en Jaén acoge la II Jornada Formativa con Guardas Rurales de la provincia

Celebración de la II Jornada Formativa con Guardas Rurales de la provincia de Jaén. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Jaén ha acogido la II Jornada Formativa con Guardas Rurales de la provincia, una jornada de trabajo con el objetivo de potenciar la colaboración con los profesionales de la seguridad privada que desarrollan sus funciones en el entorno rural.

Durante el encuentro, enmarcado en el Programa Coopera del Instituto Armado, expertos de distintas especialidades del cuerpo han compartido experiencias, procedimientos de actuación y conocimientos relacionados con la seguridad en este ámbito.

En concreto, han participado efectivos de los servicios de Psicología, Policía Judicial, Seprona y de los Equipos Roca, unidades especializadas en la prevención e investigación de delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

Desde este cuerpo se ha puesto de relieve, además, el papel fundamental que desempeñan los guardas rurales como colaboradores estratégicos en la vigilancia del territorio.

"Su presencia permanente sobre el terreno les convierte en una fuente de información de gran valor para la detección de incidencias y conductas delictivas, contribuyendo a una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier amenaza a la seguridad en el medio rural", ha valorado.