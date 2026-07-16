La comarca de la Sierra de Segura (Jaén) recibirá 64 millones para reparar los daños y mejorar infraestructuras

Visita a Beas de Segura - SUBDELEGACIÓN JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha destinado 64 millones de euros a la comarca de la Sierra de Segura (Jaén) para reparar los daños provocados por las borrascas y reforzar la prevención ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante su visita a los municipios jiennenses de Orcera y Beas de Segura, donde ha estado acompañado por sus respectivos alcaldes, Juan Francisco Fernández y José Alberto Rodríguez, y por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, con el fin de conocer los proyectos que ejecutarán los ayuntamientos con la financiación estatal.

Fernández ha detallado que, en el conjunto de la comarca, la inversión prevista de 64 millones de euros se distribuye tanto en el programa extraordinario de ayudas para reparar infraestructuras municipales como en ayudas directas al sector agrario y la reparación de caminos rurales afectados por los temporales.

En concreto, los ayuntamientos de la Sierra de Segura han recibido 29,3 millones de euros para ejecutar reparaciones en infraestructuras e instalaciones locales, una partida que se complementa con otros dosmillones de euros aportados por la Diputación Provincial de Jaén.

Durante la visita, se han detallado los proyectos específicos de ambas localidades. El municipio de Orcera recibirá un anticipo de 9,5 millones de euros para la recuperación y mejora de sus infraestructuras.

Entre las principales intervenciones proyectadas se encuentra la ampliación del Pabellón Deportivo Óscar Quesada, con una inversión de 1,5 millones de euros; la actuación en las Torres de Santa Catalina, dotada con casi 800.000 euros; y la ejecución de la bóveda de la red de saneamiento y su conexión con la red general, presupuestada en 317.000 euros.

Por su parte, Beas de Segura recibirá 3,2 millones de euros para la mejora de infraestructuras municipales. La actuación más destacada en esta localidad es la reparación de la obstrucción en el canal que discurre bajo el pavimento de la Avenida del Mercado, una obra dotada con 750.000 euros que busca optimizar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de incidencias por lluvias.

Fernández ha señalado también que el Ejecutivo central ha movilizado un fondo de 2.000 millones de euros para las entidades locales del país, financiando por primera vez el 100% del coste de las actuaciones de reparación, reconstrucción y prevención, lo que evita que los ayuntamientos tengan que aportar recursos propios y agiliza las obras mediante el anticipo íntegro de los fondos.

Estas medidas se enmarcan en el paquete de ayudas superior a los 7.000 millones de euros activado por el Real Decreto-ley 5/2026, tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero.

En el caso de la provincia de Jaén, un total de 95 entidades locales --94 municipios y la Diputación Provincial-- recibirán más de 400 millones de euros. En el conjunto de Andalucía, el importe total destinado a estas ayudas supera los 1.400 millones de euros, de los cuales la Secretaría de Estado de Política Territorial ya ha resuelto el pago de anticipos por más de 1.150 millones.

En lo que respecta al sector primario, Pedro Fernández ha informado de que 2.700 agricultores y ganaderos de la comarca de la Sierra de Segura ya han recibido 27 millones de euros para paliar los daños en sus explotaciones.

En Orcera, estas ayudas benefician a 142 titulares por un importe de casi 1,3 millones de euros, mientras que en Beas de Segura los beneficiarios ascienden a 649, con un total de 6,5 millones de euros concedidos.

A nivel provincial, Jaén concentra el mayor volumen de estas ayudas en Andalucía, con más de 376 millones de euros para 42.781 titulares, de un total autonómico de 1.187 millones de euros destinados a 103.309 beneficiarios.

Finalmente, en materia de caminos rurales, la inversión prevista para reparar las infraestructuras agrarias dañadas se sitúa en cerca de 7 millones de euros en la comarca de la Sierra de Segura. De esta cantidad, la valoración estimada de las actuaciones necesarias es de 1,1 millones de euros en Orcera y de tres millones de euros en Beas de Segura.

En toda la provincia de Jaén, el Ministerio de Agricultura ha aprobado 1.168 actuaciones de recuperación de caminos agrarios, con un presupuesto solicitado de cerca de 64 millones de euros.