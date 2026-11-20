Inauguración de la Carpa Navideña. - COMACOR

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha inaugurado este viernes su tradicional Carpa Navideña en el Paseo de la Victoria de la capital cordobesa, alojando un mercado cuyos estands estarán abiertos hasta el próximo 6 de enero.

La carpa, según ha informado Comacor en una nota, ha sido inaugurada por el alcalde de Córdoba, Jose María Bellido, con la presencia del delegado de Mercados, Comercio y Fiestas Tradicionales del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent y la delegada de Servicios Sociales del Consistorio, Eva Contador, además de representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento y otras autoridades.

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha destacado que "este proyecto, con más de 30 años de trayectoria, regresa una temporada más para convertirse en una alternativa de cara a las compras de Navidad. Cada año nos esforzamos para poner con este clásico imprescindible nuestro granito arena para impulsar la actividad comercial en el corazón de Córdoba y aportar valor al ambiente navideño de nuestras calles".

Para Torcuato, "la carpa es ya un símbolo, que cuenta año tras año con el respaldo masivo del público, al que brindamos un catálogo variado y asequible con ofertas muy atractivas a lo largo de 45 jornadas, convirtiéndose, no solo en un lugar de compras, sino propiciando al mismo tiempo un punto de reunión y paseo para la ciudadanía durante estas fiestas".

Este evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Mercados y Comercio, acogiendo 26 estands, que cuentan con "una oferta variada de artículos para todas las edades y públicos, ofreciendo además un servicio gratuito para envolver los regalos".

El presidente de Comacor ha resaltado "el entusiasmo y cuidado con el que los comerciantes instalan cada año este mercado y la oportunidad que la carpa navideña supone para el sector de finalizar el año con unas ventas extras, siempre bienvenidas."