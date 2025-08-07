Comerciantes andaluces, decepcionados por las ventas en las 'rebajas de verano', piden que se vuelvan a regularizar

Archivo - Imagen de archivo de un escaparate de un establecimiento en plenas rebajas de verano. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes andaluces advierten de la perdida de ventas cada año tras la liberalización del periodo de rebajas y han lamentado que está siendo un periodo de rebajas "bastante decepcionante", lo que representa "una situación dura para un sector que es vital para la economía y el empleo de nuestra tierra".

Así lo han señalado a Europa Press el presidente de Comercio de Andalucía, Rafael Badós, y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, quienes han explicado que las expectativas eran bajas y se han cumplido. "Las ventas del primer mes "han ido bastante mal" y "peor de lo que esperábamos" y ha subrayado a que algunos negocios "incluso podrían perder dinero", ha incidido Gemio.

El representante del comercio de cercanía en la región ha subrayado que este sector supone "riqueza, vertebración y cohesión social a la vez que ha tenido un gran impacto socio-económico". Del total de 581.450 de autónomos andaluces, el 24,7% se dedica al sector comercial, trabajando así uno de cada cuatro en el área.

Además, en la comunidad andaluza se contabilizan 144.000 empresas y 170.000 establecimientos comerciales que generan unos 85.000 millones de euros de volumen de negocio. También supone un beneficio al país ya que produce un 13,2 de actividad económica y proporciona un 11,5 de PIB.

NUEVO MODELO COMERCIAL

"De alguna manera, en el año 2012, cuando se decidió liberalizar los periodos de rebajas, en plena crisis financiera, lo que realmente se hizo fue diseñar un nuevo modelo en el escenario comercial", ha explicado Badós a la vez que ha criticado que es "un modelo que únicamente favorece a los grandes y poderosos de la distribución comercial". Asimismo, ha remarcado el perjuicio que supone a nivel de empresas y empleo para el comercio de cercanía y el pequeño negocio.

Desde la institución se sigue reivindicando que "se vuelvan a regularizar esos periodos de rebajas" aunque también ha asumido que se está "perdiendo la partida" contra los operadores de la distribución comercial, "los mismos a los que no les interesa volver a ese antiguo formato", ha apuntado Badós.

De esta forma, ha explicado que actualmente la sociedad está inmersa en un "escenario permanente de descuentos", por lo que "el efecto positivo" de las rebajas de verano está cuantificado en "menos de una semana, en cuatro o cinco días" mientras ha recordado los tiempos en los que las rebajas estaban reguladas, "eran unos de los principales periodos de venta del sector del comercio".

Badós ha señalado algunos de los factores que han contribuido a esta situación, como las altas temperaturas y el cambio climático. "El cambio climático está empezando a condicionar las campañas tradicionales del sector del comercio, no solamente en verano, sino durante todo el año. Cada año llega más tarde el frío y dura menos tiempo", ha lamentado.

Por otro lado, ha invitado a los comercios a "reflexionar sobre los horarios en estas épocas de calor extremo y tomar decisiones al respecto".

IMPACTO DE LA ALTA INFLACIÓN

Por su parte, Gemio ha apuntado como causas de la bajada de las ventas, por un lado, a la pequeña ola de calor que hubo en julio, que "coincidió con los primeros días de rebaja e hizo que la gente se quedara en casa y no saliera a comprar" y, por otro, a "la alta inflación, una causa que se viene repitiendo ya desde hace algunos años".

La inflación es "la principal causa" de esta bajada de las ventas, ya que a los clientes "les cuesta llegar a final de mes, todos lo dicen", por lo que "después de pagar las obligaciones, no tienen dinero, y eso se nota en la venta de los comercios".

Por todo ello, el presidente de Huelva comercio ha subrayado que cuando finalicen las rebajas, el 31 de agosto, algunos negocios "incluso volverán a perder dinero, igual que el año pasado", porque "ya es complicado remontar las ventas con lo que queda de rebajas".

No obstante, de cara al nuevo curso, Gemio ha explicado que se está preparando una serie de medidas para incentivar el consumo en el comercio local. "Desde la patronal, junto con las diferentes asociaciones, tanto en la capital como en la provincia, estamos terminando de ultimar un calendario para activar la dinamización y hacer que el cliente vuelva a consumir en nuestros negocios", ha subrayado.