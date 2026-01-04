Los comerciantes andaluces reclaman regulación "clara" en venta en línea y el uso de algoritmos en la fijación precios

Archivo - Imagen de archivo de un puesto del mercado de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes andaluces han reclamado este domingo la necesidad de una regulación efectiva de la venta por Internet que garantice "transparencia, equidad y una competencia justa entre todos los operadores comerciales".

Según ha informado Comercio Andalucía en una nota, las recientes informaciones sobre el uso de algoritmos para personalizar precios y publicidad "refuerzan una preocupación que el pequeño comercio lleva tiempo trasladando", en concreto "la falta de reglas claras en el entorno digital", que está "favoreciendo prácticas que generan desconfianza en el consumidor y desequilibrios en el mercado".

En este sentido, han considerado que, si bien existe libertad para fijar precios, "no todo vale", en relación a la utilización de sistemas automatizados "opacos, que modifican precios o condiciones comerciales en función del perfil del consumidor sin una información clara y comprensible", un ejemplo de "mala praxis comercial que debe ser regulada".

"El pequeño comercio cumple cada día con normativas estrictas, precios visibles y condiciones transparentes. No es razonable que, en el comercio 'online', se permitan prácticas que el consumidor no entiende ni puede controlar", han señalado desde la Confederación.

En contexto, han afirmado que el comercio de cercanía no se opone a la digitalización ni a la innovación, pero sí reclama "reglas justas y claras que refuercen la confianza del consumidor y aseguren un mercado equilibrado, sostenible y transparente".

Por estos motivos, desde Comercio Andalucía han defendido una regulación que "garantice transparencia en el uso de algoritmos, proteja de forma efectiva los derechos de los consumidores, evite situaciones de competencia desleal frente al comercio de proximidad y sitúe a todos los operadores, físicos y digitales, en igualdad de condiciones".