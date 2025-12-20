Comerciantes del centro de Córdoba invitan a descubrir la Ruta de la Magia con actividades en calle, juegos y un Belén

Belén Napolitano del imaginero cordobés Antonio Ortega en la Ruta de la Magia, una campaña navideña de la Asociación de Comerciantes del Centro de Córdoba 'Iluminando Juntos'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes del Centro de Córdoba 'Iluminando Juntos' impulsa la Ruta de la Magia, una campaña navideña con pasacalles, talleres infantiles, espectáculos, un Belén y muchas sorpresas en las calles, llenando el centro de Córdoba de espíritu navideño y fomentando el comercio local.

Así lo destacan desde la entidad, que con esta travesía transforma la experiencia de la Navidad en la ciudad, ensalzando la identidad del comercio de cercanía, "que mantiene viva la esencia de los barrios". Se puede consultar más información en la web 'https://iluminandojuntos.es/'.

En este sentido, desde la asociación valoran la visibilidad de la Ruta de la Magia y del comercio de proximidad mediante una campaña integral y coordinada, que combina medios tradicionales, acciones en calle y difusión digital, "manteniendo siempre una línea creativa común y un mensaje reconocible".

En concreto, las acciones se concentran y refuerzan en las Calles de la Magia, "generando ambiente navideño, afluencia de público y dinamización comercial"; desde el día 18 de diciembre se puede admirar un Belén Napolitano, obra del imaginero cordobés Antonio Ortega, que aporta un alto valor cultural y artístico a la campaña, en el local del número 22 de la calle Cruz Conde.

Se desarrollan distintas actividades en la calle, como un pasacalles este viernes, juegos infantiles, globoflexia y pintacaras este sábado y el día 3 de enero, junto a otras citas con el objetivo de "maximizar la visibilidad de la Ruta de la Magia y apoyar de forma directa al comercio de proximidad durante la Navidad".

Al respecto, del 8 de diciembre al 5 de enero se emite un 'spot' publicitario del Elfo de la Navidad, "poniendo en valor la cercanía, la tradición y la importancia del comercio local". Del 15 de diciembre al 5 de enero, se difunde el mismo 'spot' en televisión local, "ampliando el alcance del mensaje a toda la ciudad".

Además, la campaña en autobuses urbanos continúa activa de forma paralela, utilizando la misma línea visual y narrativa para reforzar la presencia de la campaña en la calle. Y en redes sociales se realiza "un importante esfuerzo de coordinación, planificación y dirección para mover de forma constante y organizada" los distintos canales, con contenidos adaptados a cada plataforma, reforzando el mensaje de la campaña, el 'spot' del Elfo de la Navidad y las acciones en calle.

La campaña cuenta también con el apoyo permanente en la web oficial de la asociación, donde se informa de las actividades, fechas y acciones, funcionando como punto de referencia y consulta, a la vez que colaboran con un 'influencer' local dentro de la estrategia.