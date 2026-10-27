Comercio Córdoba inaugura el ciclo 'Comercio 360' con una jornada sobre los retos y oportunidades de la IA

Foto de familia antes de la inauguración del ciclio 'Comercio 360'. - COMERCIO CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba), ha celebrado este martes la primera jornada de 'Comercio 360', un ciclo de cuatro encuentros destinado a analizar los cambios que afectan al presente y al futuro del sector y a acercar conocimiento y experiencias a empresarios, comerciantes y autónomos, que en esta ocasión ha estado dedicado a los retos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA).

Así lo ha indicado Comercio Córdoba en una nota en la que ha detallado que, bajo el título 'Mitos y realidades de la IA empresarial', el encuentro se ha desarrollado en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, con la participación de profesionales del ámbito empresarial, el retail y la transformación digital.

En la inauguración han intervenido el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano; el vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y la gerente de Comercio Córdoba, Inma Martín.

Durante su intervención, Martín ha explicado que 'Comercio 360' nace con la intención de convertir Córdoba en un espacio de referencia para hablar del futuro del comercio y compartir conocimiento, experiencias e ideas útiles para las empresas. La dirigente ha reivindicado, asimismo, la dimensión económica y social del sector, ya que "el comercio de cercanía no es solo actividad comercial, sino que supone empleo, riqueza, vida en nuestras calles y una parte fundamental de la identidad de nuestros pueblos y ciudades".

La gerente de Comercio Córdoba ha insistido en que las cuatro jornadas tienen como propósito común preparar al sector para el futuro. "Queremos que los conocimientos y las experiencias que se compartan aquí ayuden a nuestras empresas a afrontar los cambios que ya se están produciendo", ha señalado.

Sobre la elección de la IA para abrir el ciclo, Inma Martín ha explicado que es una herramienta que genera grandes expectativas, pero también dudas, especialmente entre los pequeños comercios. "Nuestra intención es abordar esas dudas desde una perspectiva práctica y ayudar a los empresarios y autónomos a conocer las oportunidades que tienen a su alcance", ha añadido.

La primera jornada ha contado con una ponencia principal a cargo de Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School, centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la actividad empresarial. Tras la ponencia, Dans se ha sumado a la mesa redonda junto a Borja Vázquez, cofundador de Scalpers; Coro Saldaña, especialista en transformación digital y retail; Esteban Díaz Baena, creador especializado en inteligencia artificial generativa, y Beatriz Carranza Vallejo-Nágera, consultora especializada en marcas y posicionamiento empresarial. El debate ha estado moderado por el periodista Fernando Pérez Monguió.

La jornada ha planteado cómo aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial desde una perspectiva práctica, con especial atención a las necesidades y posibilidades del pequeño y mediano comercio.

La clausura de esta primera cita ha contado con la participación de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Marina Montes.

CUATRO JORNADAS PARA ANTICIPAR EL FUTURO DEL SECTOR

'Comercio 360' continuará con otros tres encuentros dedicados al turismo, el comercio y la cultura; al urbanismo comercial; y a los nuevos hábitos de consumo. El objetivo es generar un espacio de reflexión y colaboración que ayude a las empresas a anticiparse a los cambios y mejorar su competitividad.

El ciclo está impulsado por Comercio Córdoba, financiado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba a través del Iprodeco y otras entidades colaboradoras.