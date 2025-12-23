Comercio Córdoba y Novocare unen esfuerzos en la lucha contra la soledad no deseada de los mayores en Navidad

Rafael Bados y Patro Wals. - COMERCIO CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba y Novocare han firmado un acuerdo de colaboración para combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores, dentro de la campana 'Ninguna persona mayor sola en Navidad,' impulsada por la Red de Centros para Personas Mayores Novocare en toda Andalucía.

El acuerdo, según ha informado Comercio Córdoba en una nota, persigue "implicar al comercio local cordobés en la detección y prevención de situaciones de soledad y vulnerabilidad, aprovechando la relación de cercanía y confianza que muchos establecimientos mantienen con su clientela habitual podrán informar y derivar a personas mayores interesadas a la Residencia Novocare Seneca Córdoba".

Allí "podrán compartir los momentos mas significativos de estas fechas acompañados por profesionales y residentes". En concreto, las cenas de los días 24 y 31 del presente mes de diciembre, y también los almuerzos de los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, previa inscripción voluntaria de los mayores que así lo deseen.

A este respecto, la presidenta de Novocare, Patro Wals, ha explicado que "la Navidad sea sinónimo de compañía, afecto y alegría. Cuidar no es solo atender, es acompañar, escuchar y reconocer la historia de cada persona".

Por su parte, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha destacado que "el comercio de proximidad, no solo cumple una función económica, sino también social. Nuestros comerciantes conocen a sus vecinos, detectan situaciones de soledad y pueden ser un puente fundamental para ofrecer apoyo y compañía en fechas tan sensibles como la Navidad".