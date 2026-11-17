Cartel de la jornada de Comercio Córdoba. - COMERCIO CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Comercio Córdoba celebrará el próximo martes, 24 de noviembre, la segunda jornada de 'Comercio 360-Retos y oportunidades del comercio urbano' que, bajo el título 'Turismo, cultura y comercio: una alianza estratégica', reunirá a destacados expertos.

Según ha informado la federación en una nota, el encuentro, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, tendrá lugar en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba y contará con expertos para analizar cómo aprovechar el potencial turístico y cultural de las ciudades para generar mayor actividad económica, impulsar el comercio de proximidad y mejorar la experiencia de los visitantes.

La ponencia principal correrá a cargo de Guy Bigwood, CEO de Global Destination Sustainability Movement, quien abordará experiencias internacionales que conectan turismo, cultura y comercio local. Posteriormente se celebrará una mesa redonda con Santiago Niño Becerra, economista y catedrático; Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, y Dimas Gimeno, empresario y expresidente de El Corte Inglés. La jornada estará presentada y moderada por el periodista Carles Lamelo.

Desde Comercio Córdoba se destaca que "el éxito turístico no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino por la riqueza y las oportunidades que genera en el territorio".

La organización defenderá también la necesidad de incorporar el comercio a la oferta turística y garantizar su participación en los órganos donde se diseñan las estrategias de promoción y desarrollo de los destinos.

La jornada comenzará a las 10,00 horas y tiene con acceso gratuito previa inscripción en 'https://forms.gle/LHVcMMdgNeESuXgA6'.