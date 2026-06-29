El comercio minorista en Andalucía disminuye sus ventas un 0,6% en mayo y con un 1% más de ocupación

Archivo - Imagen de archivo de una frutería. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han bajado un 0,6% en el mes de mayo frente al año anterior, dos décimas más que a nivel nacional, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en marzo un incremento de la ocupación del 1%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo.

Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista pone fin a 22 meses consecutivos de alzas.

No obstante, eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 1,3% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa siete décimas superior a la del mes anterior. Con el avance del quinto mes del año, se encadenan ya 42 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (mayo sobre abril) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,6% frente al descenso del 1,5% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en mayo un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, tasa cinco décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 57 meses consecutivos en tasas positivas.