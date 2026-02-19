El comercio minorista de Córdoba resiste gracias al comercio de cercanía,

Archivo - Un comercio de proximidad. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Evolución del comercio minorista en la provincia de Córdoba (2010-2024)' revela una "profunda transformación" del sector comercial cordobés en los últimos 15 años, "marcada por cambios estructurales derivados de la digitalización, la evolución de los hábitos de consumo, la pandemia y la creciente competencia de grandes plataformas y formatos comerciales", así como el hecho de que el comercio minorista resiste por el comercio de cercanía.

Así lo ha indicado Comercio Córdoba en una nota en la que ha detallado que el informe, financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y que analiza de forma detallada la evolución del número de establecimientos por comarcas y tipologías comerciales, pone de manifiesto que el comercio sigue siendo un ·pilar clave para la economía provincial, pero también para la cohesión social y territorial, especialmente en los municipios rurales y de menor tamaño·.

Entre las principales conclusiones destaca la resistencia del comercio tradicional de cercanía, especialmente el de base alimentaria, que "apenas ha reducido su número de establecimientos en el conjunto provincial" y que "incluso ha crecido en varias comarcas y en la capital. Este dato confirma el papel estratégico de este tipo de comercio como garante del abastecimiento diario, la vida urbana y rural activa y la vertebración territorial".

Frente a ello, otros formatos comerciales han experimentado "retrocesos significativos, como el comercio mixto o el sector del bricolaje", lo que evidencia un proceso de concentración del modelo comercial, con menos operadores tradicionales y mayor peso de grandes cadenas y plataformas digitales.

El estudio también señala la aparición de nuevos nichos de actividad, con un notable crecimiento en sectores como salud, belleza e higiene, deportes y ocio, o nuevos formatos comerciales no especializados, reflejando un cambio claro en los patrones de consumo de la población.

Desde una perspectiva territorial, el análisis confirma que la evolución del comercio no es homogénea, sino que responde de forma muy diferenciada según las comarcas, condicionada por factores demográficos, económicos y de accesibilidad, lo que refuerza la necesidad de políticas comerciales adaptadas a cada territorio.

El informe subraya además varios retos estratégicos para las administraciones públicas y los agentes económicos: la modernización del pequeño comercio, la digitalización adaptada a su escala, el relevo generacional, la profesionalización del sector y la integración del comercio en las políticas de urbanismo, movilidad y ordenación territorial.

En este sentido, el estudio concluye que el comercio minorista debe ser considerado "no solo como un sector económico, sino como un instrumento clave de cohesión territorial y desarrollo local, fundamental para afrontar desafíos como la despoblación, la sostenibilidad urbana y la igualdad de oportunidades entre municipios".

ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha valorado este estudio como "una herramienta estratégica para orientar tanto las políticas públicas como las decisiones empresariales en materia comercial en la provincia". "Los datos confirman algo que llevamos años defendiendo: el comercio de cercanía no solo resiste, sino que es un elemento clave para mantener vivos nuestros barrios y pueblos, garantizar servicios básicos a la ciudadanía y sostener la economía local", ha señalado.

Bados ha subrayado, además, que "la transformación del sector es inevitable, pero debe hacerse sin dejar atrás al pequeño comercio. Apostamos por una modernización realista, por una digitalización adaptada a cada escala y por políticas públicas que entiendan el comercio como un servicio esencial y no solo como una actividad económica más".

Por último, el presidente de Comercio Córdoba ha reclamado que "el comercio sea incorporado de forma transversal en las estrategias de desarrollo urbano, movilidad, turismo y ordenación del territorio, porque hablar de comercio es hablar de nuestros municipios, de cohesión social y de futuro para la provincia".

"VISIÓN CLARA Y OBJETIVA"

Para la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Maria Dolores Galvez, este tipo de estudios tienen un gran valor "porque nos permiten contar con una visión clara y objetiva de cómo ha evolucionado el comercio en la provincia y, sobre todo, de hacia dónde debemos orientar nuestras políticas".

"Llevamos tiempo defendiendo que es un sector que está aguantando y los datos lo respaldan, pero también somos plenamente conscientes de que no basta con resistir" ha incidido Gálvez, quien ha insistido en que es imprescindible "acompañar al comercio en los procesos de transformación y adaptación que exige el contexto actual, especialmente en los municipios con menor población y con menos recursos".

La responsable territorial ha puesto de manifiesto que muchas de las líneas de ayudas que se vienen desarrollando desde la Consejería, "que han supuesto una inversión en la provincia superior a los 9 millones de euros desde el 2019", van precisamente en la dirección que marcan este tipo de análisis: apoyar la modernización, la digitalización adaptada al pequeño comercio, la formación y la mejora de la competitividad.

La delegada de Empleo ha subrayado el compromiso con este sector, especialmente con el pequeño comercio y a los autónomos," trabajando siempre de la mano de las asociaciones sectoriales, escuchando sus necesidades y adaptando las políticas públicas a la realidad de cada territorio, para que el comercio siga siendo un motor de desarrollo económico y social en la provincia de Córdoba".