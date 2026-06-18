Comienza la consulta pública previa del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva

Un tractor realiza tareas de labranza en un olivar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este jueves sobre el inicio del trámite de consulta pública previa relativa a la elaboración de una norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/2027, con el fin de recabar la opinión del sector y todos los agentes interesados. Estará disponible hasta el día 3 de julio.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de clausurar Mundolivar, el 4º Congreso Mundial de Olivicultura y Elaiotecnia, que ha calificado como "interesante", con Italia como país invitado, el ministro ha defendido que "España es un referente a todos los niveles e interesa particularmente en Andalucía cuidar mucho al sector", razón por la cual esta jornada se ha publicado en la página web del Ministerio la citada consulta para la norma ('https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica...').

Al respecto, ha aseverado que "esta medida es simplemente el inicio de un proceso", precisando que "al final del año pasado no hubo que adoptar ninguna decisión final porque el aforo final y la situación de mercado permitió unos ingresos dignos para todos los olivicultores y olivareros". Si bien, ha subrayado que "es muy importante" al ser una norma que introduce "la posibilidad de establecer un mecanismo de almacenamiento en el supuesto de que una cosecha sea demasiado abundante y por tanto los precios, sobre todo en el olivar tradicional, sean excesivamente bajos".

Mientras, ha indicado que el aforo se efectuará a finales del mes de septiembre o principios de octubre y ha recordado que se ha acabado este año con 1.295.000 toneladas, "una cifra inferior en un 9% a la del año pasado y superior en un 17% a la media de las últimas cinco campañas", ha puntualizado Planas, quien ha apoyado que "todos los segmentos de la cadena puedan obtener su rentabilidad, pero particularmente los más vulnerables, es decir, al principio y al final, tanto el productor primario, el olivarero, como el ciudadano".

REGULAR LA OFERTA

El Reglamento (UE) número 1.308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la Organización Común de Mercados de los productos agrarios, recoge, en su artículo 167 bis, la posibilidad de que los estados miembros productores puedan establecer normas de comercialización para regular la oferta, con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva.

En España, el Real Decreto 84/2021 de 9 de febrero, establece las normas básicas para la aplicación de dicho Reglamento europeo e indicando que, cuando las condiciones de mercado lo justifiquen y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector de ámbito nacional, podrán establecerse normas de comercialización para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector para una campaña de comercialización determinada, disponiendo la retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o el destino a uso no alimentario.

Dados los tiempos de tramitación normativa, y ante la perspectiva de una eventual producción elevada para la próxima campaña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estimado necesario comenzar a trabajar en el diseño de esta norma, de forma que esté adoptada, tal y como establece el Real Decreto 84/2021, a 31 de octubre de 2026, para su aplicación, si fuera preciso, en la cosecha 2026/2027.

En todo caso, su aplicación quedará supeditada a la constatación de estimación de sobreoferta, así como de posibles desajustes de mercado que pueda conllevar. El año pasado, se aprobó una norma de comercialización para la campaña 2025/2026 que contemplaba la posible retirada de producto del mercado que finalmente no llegó a aplicarse porque no se dieron los volúmenes de producción exigidos para la utilización de este mecanismo.

ACEITE DE TÚNEZ

Preguntado por las críticas de COAG sobre que en 2025 de las más de 80.000 toneladas de aceite de oliva tunecino que entraron oficialmente en España, según el portal de transparencia, apenas 14.500 lo hicieron por los cauces habituales y las otras 65.500 (el 81% del total) accedieron al amparo de "un régimen aduanero pensado para transformar y reexportar mercancías, no para abastecer el mercado interior", Planas ha dicho que "hay que situar las cosas en su lugar".

Así, el ministro ha aclarado que "según la reglamentación comunitaria, todo aceite de oliva extra virgen o aceite virgen tiene que tener en su etiqueta el origen del mismo, es decir, no se puede engañar al consumidor y si no se comete una infracción y evidentemente tiene que corregirse".

En cuanto a los mecanismos de control en frontera, ha asegurado que "funcionan perfectamente y no hay nada que entre en la Unión Europea (UE) sin ningún control". "Es verdad que hay algunas cantidades que entran de fuera para ser reexportadas, lo que se denomina técnicamente el tráfico de perfeccionamiento activo, pero tiene que ser neutro y cuando no es neutro lo que hacemos es hacer desaparecer esa facilidad", algo que "se ha hecho hace muy poco con el azúcar".

Igualmente, ha apuntado a "las severísimas normas que hay desde el punto de vista del control y la trazabilidad", para "tranquilidad de todos los consumidores", citando "las vigentes en el reglamento del año 2021 aprobado por el Gobierno de España, en base a los reglamentos comunitarios, que son probablemente el sistema de control del aceite de oliva más perfecto del mundo".

Entretanto, Planas ha expuesto que "se importan en régimen arancelario 56.700 toneladas de Túnez cada año y la producción española es de 1.295.000 toneladas". "Por tanto, no hay afectación desde el punto de vista del mercado", ha subrayado, trasladando que "hay que ser rigurosos con estas cosas, porque no se pueden introducir dudas, sobre todo en el consumidor", a la vez que ha insistido en que "hay una obligación en el etiquetado y si alguien comete una infracción, lógicamente debe ser castigado".