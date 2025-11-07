Comienza la entrega de dorsales para la XXIX Media Maratón 'Ciudad de Jaén' en memoria de Paco Manzaneda

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López, ha asistido este viernes a la entrega de dorsales y bolsas del corredor de la XXIX Media Maratón 'Ciudad de Jaén' en memoria de Paco Manzaneda, que se celebra este fin de semana en la capital.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el reparto de dorsales ha comenzado a las 17,00 horas en la plaza Ágora del Centro Comercial Jaén Plaza, donde continuará este sábado, 8 de noviembre, en horario de 10,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 22,00 horas.

Los participantes que se desplacen desde fuera de la ciudad podrán recoger su dorsal el domingo, día de la prueba, entre las 8,00 y las 9,00 horas, en una carpa habilitada junto a la salida y la meta.

Según ha informado la organización, la entrega se ha desarrollado con normalidad y buen ritmo, registrando en las tres primeras horas la asistencia de unos 500 corredores y corredoras.

López ha destacado que con este acto "se da un paso más en una hoja de ruta perfectamente planificada" y ha subrayado el esfuerzo del equipo organizador. "Estamos muy orgullosos de todo lo que estamos consiguiendo y confiamos en que todo siga así hasta que el último de los participantes cruce la línea de llegada", ha afirmado.