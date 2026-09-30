Comienza la obra de una fuente en el Parque 28 de Febrero de Granada capital como espacio recreativo y transitable

La nueva instalación contará con una superficie accesible y antideslizante, nueve surtidores de agua (ocho chorros verticales y una gran corona central), iluminación LED RGB y nuevos accesos mediante rampa y escalera. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la empresa de aguas Emasagra inician esta semana las obras para transformar la antigua fuente ornamental del Parque 28 de Febrero en una nueva fuente recreativa, transitable e interactiva.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que señala que la actuación permitirá recuperar este espacio central del parque, en el Distrito Norte, actualmente en desuso y con un avanzado estado de deterioro.

La actuación cuenta con una inversión de 125.912,54 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos comenzarán con la demolición y retirada de los elementos de la fuente existente para dar paso a la construcción de la nueva instalación.

El proyecto aprovechará el actual recinto octogonal de la fuente para crear una superficie continua, accesible y antideslizante, sobre la que se instalarán nueve surtidores de agua.

La nueva instalación será completamente transitable y estará concebida como un espacio recreativo para el juego y el esparcimiento. De los nueve surtidores previstos, ocho serán chorros verticales distribuidos por el perímetro, capaces de generar distintas secuencias de funcionamiento.

En el centro se situará el elemento principal de la nueva fuente, un surtidor de mayor tamaño formado por una corona de múltiples chorros.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta intervención permite recuperar un espacio que llevaba tiempo sin uso y devolverlo a los vecinos con una nueva fuente pensada especialmente para los niños y las familias, más accesible, segura y con un carácter plenamente recreativo.

La nueva fuente incorporará además iluminación LED RGB, que permitirá crear diferentes efectos de luz y color tanto durante el día como por la noche.

La intervención incluye también la renovación y adaptación del cerramiento perimetral para mejorar la seguridad, así como nuevos accesos mediante rampa y escalera que facilitarán la entrada al interior de la fuente.

"No se trata únicamente de renovar una fuente, sino de recuperar un espacio deteriorado y convertirlo en un nuevo lugar de ocio y convivencia para el barrio, donde el agua será también un elemento de juego y permitirá devolver la vida a este punto central del Parque 28 de Febrero", ha añadido la alcaldesa.

La nueva fuente se integrará en un parque que cuenta con instalaciones deportivas y zonas arboladas destinadas al descanso, ampliando las posibilidades de ocio y esparcimiento especialmente durante los meses de mayor afluencia y temperaturas más elevadas.

PRÓXIMAS ACTUACIONES EN DISTRITO NORTE

La transformación de la fuente del Parque 28 de Febrero se suma a otras actuaciones que el Ayuntamiento tiene previstas en Distrito Norte, entre ellas la creación, junto al espacio donde se ubicará la nueva fuente recreativa, de una nueva zona verde de aproximadamente 1.100 metros cuadrados en la calle Luz Casanova.

El proyecto permitirá recuperar un espacio actualmente sin urbanizar y utilizado como aparcamiento informal para convertirlo en una zona ajardinada con nuevo arbolado, mobiliario urbano y espacios de estancia para los vecinos. Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio, incluido en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 y dotado con 1.021.720,32 euros, cuya documentación ya ha sido remitida a Contratación para la licitación de las obras.

El proyecto contempla además la creación de una senda peatonal y ciclista entre Casería de Montijo y el campus universitario de Cartuja, la remodelación de la placeta situada entre las calles Tánger y Vélez de Gomera, así como la mejora de las calles Periodista Pedro Gómez Aparicio y Periodista Rafael García Fernández de Burgos.