Comienzan en Granada las obras del nuevo gran parque infantil inclusivo de la Avenida Federico García Lorca

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado las obras para la construcción del nuevo gran parque infantil inclusivo de la Avenida Federico García Lorca, en el Distrito Beiro, una actuación incluida con una inversión de 422.212 euros. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado las obras para la construcción del nuevo gran parque infantil inclusivo de la Avenida Federico García Lorca, en el Distrito Beiro, una actuación incluida en el Plan de Obras Municipales 2024-2027, con una inversión de 422.212,33 euros, que permitirá transformar la actual explanada frente al Centro Deportivo Inacua-Antonio Prieto en un nuevo espacio de ocio, encuentro y convivencia especialmente pensado para los niños y las familias.

Los trabajos están siendo ejecutados por HPC IBÉRICA, S.A., cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y está previsto que finalicen el próximo mes de noviembre. La intervención se desarrolla en el bulevar central de la Avenida Federico García Lorca y permitirá ampliar la oferta de espacios de juego infantil existente en esta zona del Distrito Beiro.

El proyecto contempla la creación de dos grandes áreas de juegos infantiles, una a cada lado del vial peatonal que atraviesa la avenida, con una superficie total de alrededor de 936 metros cuadrados. Ambas zonas quedarán delimitadas mediante 174 metros de vallado metálico de colores y dispondrán de señalización específica, configurando dos espacios diferenciados y protegidos para el juego infantil.

Para la instalación de los nuevos elementos de juego se ejecutará una base de hormigón que permitirá nivelar las superficies y garantizar la correcta evacuación de las aguas. Sobre ella se distribuirán los diferentes equipamientos, concebidos para favorecer distintas formas de juego relacionadas con la actividad física, la trepa, el equilibrio, el deslizamiento, la rotación y el juego colectivo.

Entre los elementos más destacados figura una gran Torre de Control de 6,83 metros de altura, concebida como uno de los principales atractivos del nuevo parque. La estructura, de planta octogonal, dispondrá de una escalera espiral interior que facilitará también el acceso de los adultos y de dos grandes toboganes, uno espiral de acero inoxidable, con entrada a 4,17 metros de altura, y otro curvo. Su diseño se completará con paneles en forma de engranajes, ventanas circulares y elementos decorativos en forma de hélices.

La oferta de juegos se completará con un juego combinado Metrópolis formado por dos torres, una de ellas tematizada como un cohete futurista y con acceso mediante una red inclinada de trepa, así como con un juego de rotación compuesto por una plataforma giratoria e inclinada en forma de cuenco, con capacidad para ocho niños mayores de tres años.

A estos elementos se sumarán un circuito de equilibrio de cuerdas, un columpio clásico y un gran columpio de cuerda con capacidad para seis niños mayores de cinco años. El circuito de equilibrio estará formado por seis plataformas dispuestas de forma hexagonal y una séptima situada en el centro, conectadas entre sí mediante diferentes pasos de cuerdas que permitirán realizar distintos recorridos entre las plataformas.

Uno de los ejes fundamentales de la actuación será su carácter inclusivo, con elementos destinados a facilitar que niños y niñas con distintas capacidades puedan utilizar y compartir los mismos espacios.

Entre ellos, el proyecto contempla un columpio equipado con un asiento adaptado para menores con movilidad reducida, junto a otro asiento convencional, además de itinerarios accesibles que conectarán los distintos sectores de juego entre sí y con los accesos.

Todos los elementos infantiles se instalarán sobre pavimento continuo amortiguante de caucho, destinado a incrementar la seguridad y reducir el impacto ante posibles caídas. El diseño del pavimento permitirá además incorporar distintos colores y ampliar las posibilidades de juego con dibujos integrados en el propio suelo, como rayuelas, tres en raya, números, flores o animales.

La actuación no se limitará a la instalación de los nuevos juegos, sino que supondrá también la transformación de este espacio del bulevar en una zona de estancia y encuentro para las familias. Para ello se incorporará nuevo mobiliario urbano, con bancos, papeleras y fuentes bebedero accesibles de doble vaso, además de nuevas zonas ajardinadas.

El proyecto presta asimismo especial atención a la creación de nuevas zonas de sombra y a la mejora ambiental del entorno. En concreto, está prevista la plantación de 22 nuevos árboles, con predominio del almez (Celtis australis), que contribuirán a generar nuevas zonas de sombra y a mejorar el confort y la calidad ambiental del espacio.

A ello se sumará una jardinera central sobreelevada de cuatro metros de diámetro en cada una de las dos áreas, concebida como elemento paisajístico y también como espacio de asiento y descanso. La nueva vegetación contará además con una red de riego específica que aprovechará las acometidas ya existentes en la zona.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "con el inicio de estas obras damos un paso más para hacer realidad el nuevo parque infantil inclusivo de la Avenida Federico García Lorca, una actuación con una inversión de 422.000 euros que va a transformar la actual explanada frente a Inacua en un espacio de ocio infantil y familiar, con juegos inclusivos y 22 nuevos árboles que permitirán generar nuevas zonas de sombra en el bulevar".

La intervención incluye igualmente la renovación y refuerzo del alumbrado público para adaptarlo a la nueva configuración del espacio. El proyecto contempla la instalación de ocho nuevas columnas de diseño municipal tipo Genil de 3,5 metros de altura, cuatro en cada una de las dos zonas de juegos, equipadas con tecnología LED, para mejorar la iluminación de los nuevos espacios de ocio y estancia.

Carazo ha señalado que esta actuación "nos permite seguir avanzando en nuestro proyecto de una Granada para vivir, que piensa en los niños y niñas, en las familias y en nuestros mayores, que crea nuevos espacios de convivencia y que da más vida a nuestros barrios". "Seguimos mejorando los espacios públicos en todos los distritos y generando nuevos lugares para el encuentro y el disfrute de los granadinos", ha añadido.

El nuevo parque infantil de la Avenida Federico García Lorca se suma a las actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando para crear nuevos espacios de juego infantil y renovar los existentes en los distintos barrios de la ciudad.

Entre ellas se encuentran las nuevas zonas de juego de Martínez Campos, Glorieta de Arabial y Avenida de Cervantes, así como las que se encuentran actualmente en marcha en Plaza de Gracia y López Mezquita, junto al proyecto del gran Parque de las Familias, concebido como un nuevo pulmón verde para Granada en el que el ocio, el juego infantil y la cultura irán de la mano para generar un gran espacio de encuentro y convivencia.