Comienzan las obras de la ampliación de la ETAP de Las Copas en Iznatoraf (Jaén) con 4,4 millones de inversión

Inicio de las obras de ampliación de la ETAP de Las Copas - ACUAES

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha iniciado las obras de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas, en Iznatoraf (Jaén), con una inversión de cerca de 4,4 millones de euros.

Se trata de la primera de las actuaciones que pone en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Diputación de Jaén para el desarrollo de distintas actuaciones que garanticen el suministro de agua de calidad a diversos municipios de la provincia.

Además, el Consejo de Administración de la sociedad ha aprobado el pliego y autorizado la licitación por 884.049 euros del contrato para la ejecución de las obras de mejora del abastecimiento a Huelma (Jaén), dando un nuevo paso con otra de las actuaciones previstas en el convenio.

La ETAP de Las Copas, ubicada en Iznatoraf, abastece al Consorcio de La Loma de Úbeda y presta servicio a 15 municipios de la provincia de Jaén. La actuación ya iniciada permitirá mejorar la calidad del agua tratada y atender al incremento de la demanda producido por la incorporación de nuevos municipios al Consorcio de La Loma, además de los desarrollos previstos con la nueva autovía A-32.

Para ello se va a ampliar la capacidad de tratamiento de la ETAP en 250 litros por segundo adicionales, hasta un total de 500 l/s, lo que permitirá incrementar la población abastecida desde los 98.000 habitantes actuales hasta 131.700.

Desde el pasado 8 de junio, fecha en la que se procedió a la firma del acta de comprobación del replanteo, se han estado recabando las autorizaciones necesarias para poder iniciar los trabajos y se ha terminado de desarrollar la documentación inicial preceptiva.

Asimismo, se han desarrollado las labores de inventariado ambiental e implantación en la zona de las obras, tanto del equipo de la constructora, como del de la asistencia técnica a la dirección de obra. Actualmente los trabajos se centran en el inicio del movimiento general de tierras y comienzo de la reposición de los servicios afectados. De acuerdo con el plazo previsto, las obras estarán finalizadas en junio de 2027.

Las obras de abastecimiento a Huelma, cuya licitación ha sido autorizada este jueves por el consejo de administración de Acuaes, consisten en la conexión de los depósitos de Guadalijar y Collado Herrera mediante una conducción de 4.349 metros, así como la ejecución de una nueva impulsión y de una red secundaria entre el manantial y el depósito de Guadalijar, además de un bombeo desde la captación hasta dicho depósito. El caudal fijado para el sistema es de 2.400 metros cúbicos al día.

Estas obras se suman a las proyectadas en el municipio de Pozo Alcón, licitadas el pasado 28 de mayo, habiéndose recibido tres ofertas para su adjudicación prevista en la reunión del consejo de administración del mes de septiembre.

Además, durante el mes de septiembre está previsto que se liciten las obras de la nueva estación de tratamiento de agua potable de El Rumblar, que garantizará el abastecimiento de agua a los municipios del Consorcio de El Rumblar, La Carolina y Vilches a partir de los recursos hídricos procedentes del Embalse de La Fernandina.

De forma simultánea, los servicios técnicos de la Diputación de Jaén y de Acuaes están trabajando en la terminación y supervisión del resto de los proyectos al objeto de permitir su licitación lo antes posible, entre los que destacan la renovación de las redes en alta en el sistema La Loma y el abastecimiento a Jódar, Bedmar, Jimena, Alcaudete, Campillo de Arenas, Consorcio Sierra de Segura y Sierra Mágina.

La inversión contemplada en el conjunto de actuaciones alcanza los 120 millones (IVA excluido). El 62,5 por ciento se financiará con cargo a los fondos Feder 2021-2027.

La Diputación de Jaén aportará el 11,2 por ciento durante la construcción de las obras y el resto se anticipa por Acuaes y será recuperado de la Diputación en un plazo máximo de 25 años, una vez iniciada la explotación de las infraestructuras construidas.