Comienzan las obras para evitar derrumbes en el edificio incendiado tras la iglesia de Santa Ana de Granada

Los propietarios del edificio incendiado a finales del pasado mayo en la trasera de la iglesia de San Gil y Santa Ana, junto a Plaza Nueva, en el centro histórico de Granada, han dado inicio a los arreglos necesarios para evitar nuevos derrumbes en el inmueble o riesgos para la seguridad en general en la zona, así como las tareas de desescombro necesarias.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes municipales sobre estos trabajos cuyo inicio estaba previsto para la mañana de este lunes después de que el Ayuntamiento hubiera dado a la propiedad siete días hábiles para actuar desde mediados de la semana de antes del Corpus, cuando se ha celebrado la Feria de Granada.

Los técnicos del área municipal de Urbanismo habían determinado estas obras, que de no abordarse requerían de la actuación del Ayuntamiento de manera subsidiaria. La zona fue señalizada para impedir el paso al inmueble, que al parecer había estado ocupado ilegalmente.

Si bien los técnicos de Urbanismo que se desplazaron al lugar para una revisión del inmueble 'in situ' el día después del incendio no pudieron acceder al lugar, donde Bomberos proseguía en tareas de refresco antes de dar el fuego por extinguido, ordenaron estas medidas de refuerzo de la seguridad.

Por su parte, la Policía Nacional realizó trabajos de inspección ocular técnico-policial para su análisis, en el marco de una investigación en la que no se produjeron detenciones, según detallaron por otra parte fuentes de este cuerpo de seguridad estatal consultadas por Europa Press.

Desde la archidiócesis de Granada se informó a los medios el día del incendio, el lunes 26 de mayo, de que el fuego alcanzó "directamente" a la iglesia, delante del edificio afectado, al modo de un lanzallamas, si bien el templo "no ha sufrido daños, salvo una ventana que ha ardido".

Gracias a la rapidez con la que actuaron los bomberos, no hubo percances personales y son los peritos los encargados de analizar en detalle la parroquia "para comprobar que no hay afectación en las vigas y ver los aleros, que han recibido la presión del agua para que no se quemasen los tejados", añadieron desde el Arzobispado de Granada.

En cuanto a las hermandades que tienen sus sedes en el templo parroquial, la del Gran Poder y la Esperanza comunicó a través de redes sociales que no hubo daños que hubieran podido afectar a sus titulares, trasladándose con otras imágenes a su titular mariana a una zona más alejada del inmueble de la trasera en donde se produjo el fuego, la más cercana al río Darro.

Desde la del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, se indicó el día del incendio en redes sociales que la imagen de la Virgen fue trasladada desde su capilla a otro lugar del templo "por seguridad" y "sin registrarse ningún daño".

El fuego se originó en la segunda planta del edificio, en la estrecha y turística calle de Santa Ana, que podría haber estado ocupado ilegalmente con anterioridad si bien estaba al parecer desocupado, detallaron el día del incendio a Europa Press las fuentes consultadas en Bomberos y Policía Local, que limitaron los daños materiales a dicho inmueble, en cuya planta baja había acumulada una gran cantidad de basura y objetos abandonados.