Comienzan las obras de Pagés del Corro (Sevilla) este lunes entre República Argentina y Farmacéutico Murillo Herrera

Esta primera fase tiene una duración estimada de un año y medio

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntmaiento de Sevilla comienza este lunes 11 de agosto la primera fase de las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena, en Triana, que permitirán incrementar la capacidad de captación de aguas pluviales, de evacuación y la eliminación de fugas y en la red de abastecimiento, la presión y el caudal.

Se trata de la obra más importante del plan de inversiones de Emasesa, que cuenta con presupuesto de 7.779.376 euros, que se estima tenga una duración de año y medio, y en la que se renovaran más de tres kilómetros de tuberías. Se ha previsto organizar los trabajos en cuatro fases; en la primera afectará al tramo entre República Argentina y Farmacéutico Murillo Herrera, informa en una nota de prensa.

Esta fase tendrá una duración estimada de ocho meses y medio. Este proyecto, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, prevé además la renovación de la pavimentación y la ejecución de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad; 6.700 metros cuadrados en solería de terrazo hexagonal con el logo del NO&DO.

Además, la redistribución de aparcamientos y alcorques y la incrementación del arbolado de la calle, teniendo prevista la plantación de 95 nuevos árboles. Esta cifra podría ajustarse en función de las posibles interferencias subterráneas detectadas durante la ejecución, como redes de saneamiento, conducciones eléctricas u otras infraestructuras.

Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados. También se renovará el alumbrado público de la calle; 54 luminarias que incorporan elementos ornamentales inspirados en los faroles de forja existentes en la fachada del CEIP José María del Campo. La remozada vía contará con nuevas papeleras y 80 bicicleteros.

Las obras, que se realizarán desde su cruce con la calle San Jacinto hasta el final de la calle en la confluencia con República Argentina, incluyen también la instalación de una red de baldeo. Estas nuevas infraestructuras darán servicio a Pagés del Corro y a gran parte del entorno de esta calle.

Durante la duración de las obras se garantiza el tránsito peatonal. Habrá cortes puntuales de agua que se informarán con antelación a los vecinos. También se han realizado ya trabajos de desratización que se repetirá una vez finalizada la obra.

CORTES DE TRÁFICO

Para la ejecución de estas obras se requiere el corte total del tráfico rodado en los tramos de las calles afectadas, por lo que se desviará y regulará la fluidez del tránsito de vehículos y se instalará el vallado y la señalización correspondiente, así como accesos provisionales en caso de ser necesario.

El tráfico peatonal se verá afectado parcialmente para lo cual se vallará la zona y se instalaran pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios. Para esta primera fase, algunas de las calles aledañas cambiarán de sentido o bien el acceso quedará limitado solo a residentes.

Así, las calles que cambiarán de sentido son la calle Troya en su tramo entre las calles Rodrigo de Triana y Pureza, y la calle Fortaleza. También cambiará el sentido de la calle Virgen de las Huertas. Por otra parte, las calles donde la circulación queda limitada a residentes son la calle Salado en su tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro, la calle Paraíso en el tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro, y la calle Ardilla entre la plaza de los Mártires y Pagés del Corro.

La calle Gustavo Bacarisas también tendrá el acceso limitado solo a residentes, así como la calle Génova entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro, y la calle Rosario Vega en el tramo entre Fortaleza y Pagés del Corro. Por otra parte, en la calle Pagés del Corro en el tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Evangelista, estará permitida la circulación solo en el sentido en dirección a la calle San Jacinto.

En el resto de la zona se mantendrá el plan de circulación general, y se habilitarán zonas de carga y descarga de mercancías, así como los accesos a garajes afectados por las obras.

La intervención en Pagés del Corro, que tienen prevista una duración total de 72 semanas, motivará desvíos de Tussam en la línea 40, en sentido centro, ya que dejará de circular por esta calle para hacerlo por San Jacinto, Esperanza de Triana y República Argentina. En cuanto a la línea C3, dejará de transitar por Pagés del Corro para hacerlo por Plaza de Cuba, República Argentina, Esperanza de Triana y San Jacinto.

MÁS OBRAS EN SEVILLA

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenids de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte. Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo, Hacienda del Rosario y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis; impulsado gracias a las políticas desbloqueos de este gobierno municipal.

Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las areldedor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, han apuntado que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.