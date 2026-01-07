Comienzan los trabajos para restablecer el suministro en la Rambla de Cabria de Almuñécar (Granada) tras la borrasca

Trabajos en la Rambla de Cabria de Almuñécar. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada ha iniciado los trabajos de reparación de un tramo de la tubería de abastecimiento afectado por las intensas lluvias de los últimos día en la Rambla de Cabria de Almuñécar (Granada).

La incidencia se ha producido como consecuencia del paso de la borrasca Francis, que ha dejado hasta 90 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la comarca, registrando en algunos puntos picos de hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en apenas una hora y media el pasado 5 de enero, lo que provocó la crecida del cauce y daños en la conducción que suministra agua a varias viviendas de la zona.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, ha explicado que "los trabajos se centran en el arreglo de parte del trazado de la tubería que suministra agua a vecinos y vecinas de esta zona, que se han visto afectados por la lluvia del pasado martes", precisando que, aunque se trata de "un tramo pequeño, es lo suficientemente importante como para que el abastecimiento se haya visto afectado durante un tiempo".

Asimismo, ha señalado que ha sido necesario esperar a que descendiera el nivel del cauce para poder actuar con seguridad y eficacia, indicando que "hasta hoy no se ha podido intervenir, ya que la rambla todavía llevaba agua, pero una vez localizada la avería, ya se están ejecutando los trabajos para que, a la mayor brevedad posible, se restablezca el servicio al cien por cien y esté todo operativo en las próximas horas".

Por su parte, desde Aguas y Servicios, empresa encargada de la gestión del suministro de agua en la Costa Tropical, se ha detallado que los técnicos y operarios están trabajando sobre el terreno para localizar ambos extremos de la tubería dañada y proceder a su reconexión.

De igual modo, se ha avanzado que el cruce del cauce será sustituido por una solución más resistente, con la conducción encamisada, con el objetivo de reforzar la infraestructura y minimizar el riesgo ante futuros episodios de lluvias intensas.

La Mancomunidad ha puesto en valor la coordinación y la rápida actuación de los equipos técnicos, subrayando el compromiso de garantizar el abastecimiento y mejorar la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas de la comarca frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Las declaraciones se han producido en el transcurso de una visita a los trabajos a la que también han asistido el concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Rodríguez, el gerente de la empresa concesionaria Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, y el jefe del sector de Almuñécar, Luis Navarro.