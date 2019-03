La comisión sobre la discapacidad impulsada por el PP-A y Cs se constituye este martes en el Parlamento

Publicado 23/03/2019 10:44:38 CET

La comisión parlamentaria sobre la discapacidad en Andalucía impulsada de manera conjunta por el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico que lidera Juanma Moreno, se constituirá este martes en la Cámara autonómica.

Tal y como consta en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press, está previsto que el referido órgano se constituya el martes a partir de las 17,00 horas, después de que hace un par de semanas el Pleno del Parlamento diera luz verde a su creación con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo de Vox, que se abstuvo en la votación.

En defensa de la iniciativa, durante el debate que se celebró en el Pleno, la diputada del PP-A Ana Vanesa García incidió en que "las políticas discapacidad fueron las grandes olvidadas del anterior gobierno socialista, que hacía grandes anuncios, leyes cargadas de buenas intenciones o planes con nombres muy curiosos pero luego nunca había presupuesto y todo quedaba en eso, en buenas intenciones".

Tras apuntar que estas políticas afectan "a más del diez por ciento de la población", la 'popular' señaló que la ley andaluza que regula a este colectivo "ha sido una ocasión perdida" al carecer de una financiación acorde a las necesidades.

Seguidamente también defendió la creación de la referida comisión, por Cs, Concepción González que, tras señalar que crear este órgano es una de las medidas que se incluyen en el acuerdo de gobierno que firmó su formación política con el PP-A, explicço que "hay que separar la discapacidad de cualquier signo político".

"Cs siempre va a poner en el epicentro de sus políticas a los ciudadanos", aseguró antes de apuntar que "obras son amores y no buenas razones" y que esta comisión debe buscar "dar respuesta de forma dinámica a los colectivos representativos".

PIDEN QUE NO SEA UN "BRINDIS AL SOL"

En el turno de posicionamiento de los grupos, por el PSOE-A, la parlamentaria Noemí Cruz saludó la creación de esta comisión pues "puede desarrollar una labor muy importante" y es "positivo". De hecho, aseguró que su grupo parlamentario registró una iniciativa similar "un día antes" que los grupos proponentes.

"No es una iniciativa de las derechas sino del PSOE-A", insistió antes de asegurar que "la iniciativa política en Andalucía "la marca el PSOE-A" y saludar "el seguidismo" que, a su juicio, han hecho el PP-A y Cs, todo antes de recalcar el compromiso de los socialistas por "seguir aportando en pro de los derechos de este colectivo".

Jesús Fernández, diputado de Adelante Andalucía, defendió que la referida comisión debe basarse en la periocidad de sus reuniones, en la permeabilidad con los colectivos, la coordinación entre las consejerías, el debate y ejecución de las propuestas, y el seguimiento y evaluación de los proyectos "para garantizar que no sea brindis al sol". "La inclusión no es dejar entrar, es dar la bienvenida", zanjó.

Por Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, explicó que les preocupan "mucho" las personas discapacitadas pero se abstuvieron en la votación entendiendo que crear una comisión "no es el cauce más adecuado" dado que es la Junta "tiene la posibilidad de dictar e impulsar las medidas que crea oportunas". Además, avisó de que si es urgente adoptar medidas, crear una comisión permanente no legislativa supone retrasarlas "tres o cuatro años", así como cree que "es un brindis al sol porque aún no hay un borrador de presupuestos".