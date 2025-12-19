La Comisión Drom Gao Caló por el Reconocimiento del Pueblo Gitano apoya el proyecto de Granada para la Capitalidad 2031

Formalización de la adhesión de la Comisión Drom Gao Caló por el Reconocimiento del Pueblo Gitano a la candidatura de Granada por la Capitalidad Cultural - AYUNTAMIENTO

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Drom Gao Caló por el Reconocimiento del Pueblo Gitano ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando así un proyecto de ciudad que sitúa la diversidad cultural y la inclusión como ejes fundamentales de su modelo cultural.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado el impulso que supone esta nueva adhesión, evidenciando que la candidatura de Granada 2031 "solo puede entenderse desde el reconocimiento de todas las culturas que han construido nuestra identidad colectiva, entre las que la cultura gitana ocupa un lugar esencial e irrenunciable".

En este sentido, la regidora ha subrayado que "la trayectoria de la Comisión Drom Gao Caló es un ejemplo de trabajo sostenido, colaborativo y comprometido con la visibilización, el respeto y la puesta en valor del pueblo gitano en nuestra ciudad". Este organismo aglutinador de administraciones y asociaciiones se creó en 2016 fruto de la unión de entidades públicas y privadas que venían colaborando desde hace años en los actos celebrados con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano y el Día del Pueblo Gitano Andaluz.

La creación de esta Comisión (integrada por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Asociación ROMI y la Fundación Secretariado Gitano) permitió dar visibilidad al pueblo gitano y lograr su reconocimiento por parte de las instituciones y de la sociedad en general, según ha detallado el conssitorio granadino en una nota.

La alcaldesa ha remarcado que "Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura desde la convivencia, la memoria y la justicia cultural" y que el impulso al proyecto de parte de organizaciones como la Comisión Drom Gao Caló refuerza el carácter integrador y socialmente transformador de la candidatura".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Drom Gao Caló, Francisca Cortés, ha señalado que la adhesión al proyecto de Granada 2031 responde a la convicción clara de que "la cultura gitana debe formar parte activa y visible de un proyecto europeo que hable de identidad, diversidad y derechos". Según ha apuntado, "la candidatura supone una oportunidad para seguir avanzando en el reconocimiento institucional y social del pueblo gitano y para consolidar espacios de participación real".