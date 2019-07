La Comisión Europea renueva el Máster Erasmus Mundus en Desarrollo Rural

Publicado 24/07/2019 19:11:04 CET

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha revalidado el reconocimiento como Erasmus Mundus durante los próximos seis cursos académicos al Máster Internacional en Desarrollo Rural (IMRD), título organizado conjuntamente por la Universidad de Córdoba (UCO) con las Universidades Humboldt de Berlín (Alemania), Agrocampus Ouest (Francia), Pisa (Italia), Nitra (Eslovaquia) y Gante (Bélgica) correspondiéndole la coordinación a esta última. Este es el segundo Erasmus Mundus que se oferta en la UCO.

Según ha indicado la institución universitaria cordobesa en una nota, el International Master in Rural Development se oferta, además de por las universidades del consorcio, por la universidades internacionales Can Tho University (Vietnam), China Agricultural University in Beijing, Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil (Ecuador), Nanjing Agricultural University (China), University of Agricultural Science Bangalore (India) y University of Pretoria (Sudáfrica).

El IMRD es un máster conjunto cuyo objetivo es dar formación a alumnado de todo el mundo en los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de áreas rurales a escala global. Para ello, incluye materias relacionadas tanto con el desarrollo rural en países desarrollados, como en países en desarrollo.

En diciembre de 2003, la Unión Europea lanzó el programa Erasmus Mundus, cuyo objetivo general es promover la calidad de la educación superior europea, estrechando la cooperación con terceros países, para así mejorar el desarrollo y la formación de los recursos humanos y promover el diálogo y la comprensión entre personas y culturas.

Este programa es considerado como buque insignia de la educación superior de calidad en Europa. Para ello, la Comisión Europea, a través de Erasmus Mundus apoya el diseño y la impartición de Másteres europeos ofrecidos por al menos tres universidades de países distintos dentro de Europa que cumplan como requisito el ofrecer una educación de alta calidad reconocida tanto en sus países como internacionalmente.

La UCO también obtuvo este reconocimiento por parte de la Comisión Europea para el Máster Erasmus Mundus (EMJMD) titulado 'Play, Education, Toys and Languages-Petal' en su convocatoria 2018, el primero de estos másteres coordinado por la UCO y en el que participan como miembros del consorcio el Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal) y la Universidad del Mármara de Estambul (Turquía).