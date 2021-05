La comisión sobre la Faffe inicia este viernes un nuevo bloque de comparecencias con representantes de CSIF-A y el SAF

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) abrirá este viernes, 21 de mayo, un nuevo bloque de comparecencias con representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía.

En concreto, a las 8,30 horas está citado Bruno Alejandro García-Valdecasas en representación del SAF, y, tres horas después, el presidente de CSIF-A, Germán Girela, según se recoge en la agenda parlamentaria de esta semana, consultada por Europa Press, donde se precisa que la comisión abordará también ese día otras cuestiones relativas al desarrollo de las comparecencias.

El pasado 7 de mayo se cerró un primer bloque de 40 comparecientes con las citaciones de Juan Carlos Carrillo, ex chófer de quien fuera director gerente de la Faffe Fernando Villén, y el tercer teniente de alcaldesa y concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Camas Sánchez.

Para Camas supuso su segunda citación, por cuanto el 9 de abril rehusó comparecer ante la comisión alegando entonces que su convocatoria no la había recibido en tiempo y forma.

Por su parte, el ex chófer del que fuera director gerente de la Faffe aseguró en su comparecencia a preguntas de los grupos sobre los traslados de Villén a prostíbulos de Sevilla como 'Don Angelo' o 'La Casita' que "no pienso preguntarle a él ni a ningún jefe dónde va. Si tiene esa debilidad, no es mi vida. Lo que él haga con su vida no es cosa mía", dijo.

Según explicó en su momento el presidente de la comisión de la Faffe, Enrique Moreno, sobre la marcha de los trabajos de este órgano parlamentario, este viernes empezará un segundo bloque de comparecencias, integrado por 22 propuestas, en la que se enmarcan las citaciones de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y de la ministra y exconsejera andaluza de Hacienda María Jesús Montero, previstas para "mediados de otoño", según los cálculos que expuso el presidente.