La Comisión de Flujos Migratorios aborda que personas de otros países acudan a Córdoba ante la necesidad laboral agraria

CÓRDOBA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este jueves la primera reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, con el objetivo principal de organizar las próximas grandes campañas agrícolas, como son las de la naranja y el olivo.

Según ha detallado en una nota la Subdelegación, la reunión, a la que han acudido, además de los representantes de la Administración, representantes de las principales organizaciones agrarias y sindicatos, ha servido como primera toma de contacto para plantear, entre otras cosas, la posibilidad de establecer un contingente en el que personas de otros países acudan a la provincia para cubrir las necesidades existentes de trabajadores.

La preocupación por la disponibilidad de trabajadores para las campañas ha sido la principal reivindicación de las organizaciones agrícolas, mientras que los sindicatos han indicado que, desde su punto de vista, son las condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores agrícolas las que provocan la falta de los mismos.

Desde la Subdelegación del Gobierno, por su parte, se ha ofrecido toda la colaboración posible si finalmente se opta por la puesta en marcha de un contingente. En ese sentido, la subdelegada, Ana López, ha insistido en que "debe quedar claro que no vendrá nadie a Córdoba a trabajar si no es en condiciones dignas".

La reunión ha contado con la asistencia de forma telemática de un representante de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, provincia que está mucho más habituada a hacer uso de esta forma de contratación y a la que se ha solicitado su colaboración para que "cualquier trámite que se decida llevar a cabo cumpla con todas las garantías".

Al respecto, el Sindicato de Industria de CCOO ha rechazado en una nota la autorización de un contingente de personas trabajadoras extranjeras para las campañas agrícolas de la provincia, aunque se ha mostrado abierta a estudiar las propuestas de la patronal en la Comisión de Flujos Migratorios.

Así, el secretario general de dicho sindicato, Agustín Jiménez, ha señalado que "mientras haya personas en situación de desempleo en el sector en la provincia, CCOO no va a votar a favor de traer mano de obra de otros países".

Jiménez ha insistido en que "no falta mano de obra, sino que existen malas condiciones laborales y el campo no resulta atractivo para los trabajadores", porque "no podemos olvidar que en el campo cordobés el salario es el SMI para todas las categorías, 57,53 euros diarios para los temporeros cuando en Jaén, por ejemplo, se está pagando a razón de hasta 67,61 euros la jornada".

En este sentido, el responsable sindical ha hecho hincapié en que "si no hay mano de obra para recoger la aceituna en la sierra, habrá que ver por qué no le interesa a la gente de la zona recoger esa aceituna". "A lo mejor, si se paga mejor, sí se encuentra mano de obra", ha afirmado.

"Precisamente ahora tenemos una oportunidad excepcional de mejorar las condiciones laborales en el campo con el convenio del campo que se está negociando, aunque mucho nos tememos que no se va a aprovechar la situación para recuperar derechos perdidos y llevar las condiciones del campo al siglo XXI", ha apostillado Jiménez, quien ha pedido a UGT "un ejercicio de responsabilidad para no romper la unidad de acción y hacer frente común junto a CCOO para lograr una subida salarial acorde a los convenios de las provincias vecinas".