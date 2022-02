El comité de empresa de Atento en Jaén pedirá en los tribunales la nulidad del ERE tras formalizarlo la empresa

JAÉN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Atento en Jaén pedirá en los tribunales la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE), una vez que la empresa lo ha formalizado "y va a despedir" a las 129 personas afectadas.

Así lo ha indicado este miércoles a Europa Press su presidente, Jesús Gallo, quien ha explicado que "ayer acabó la mesa de negociación" de este ERE que la compañía comunicó ante la finalización en febrero del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que estaba activo desde agosto del año pasado.

Tras lamentar que, "pese a llamarse mesa de negociación, no ha habido negociación alguna", ha explicado que "hoy están comunicando a los trabajadores los despidos y haciendo las transferencias de los finiquitos".

Con respecto al número de personas afectadas, ha precisado que "se queda en todos los que había", puesto que "la cifra inicial (de casi 150) estaba engordada artificialmente para que pareciera que habían sacado a gente". En este sentido, ha dicho que había empleados que "nunca han estado afectados, como los miembros del comité de empresa", a los que había incluido en la lista de despidos "cuando es ilegal".

El también responsable de la Sección Sindical UGT en Atento ha apuntado que tanto la Inspección de Trabajo como la Delegación Territorial de Empleo deben pronunciarse, "pero no son informes vinculantes para detener un ERE".

Por ello, el comité de empresa va a plantear una demanda solicitando la nulidad del expediente en los juzgados de lo Social de Jaén, dado que solo afecta a la plataforma ubicada en la capital.

"Ya no es solo que no tenga ni pies ni cabeza a nivel empresarial, que es contraproducente para la propia empresa, sino que, además, la negociación se ha llevado con mala fe por parte de Atento y ha vulnerado derechos fundamentales de los representantes", ha comentado.

En este sentido, Gallo ha señalado que "se ha ocultado información", porque "durante 30 días no ha facilitado la documentación que el comité ha pedido y que consideraba necesaria para justificar los despidos".

Una medida que el comité siempre ha rechazado por entenderla "injustificada", especialmente mientras Atento "ha realizado más de 800 contratos en otras provincias". Tampoco ha aceptado el argumento sobre que los clientes no quieren que la labor que contratan se haga desde Jaén, algo que "no han acreditado" y cuando "en ningún contrato pone que un trabajo no se puede hacer desde Jaén igual que desde cualquier otro punto del país".