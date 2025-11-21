El comité de empresa del bus de Granada firma un plan para "asegurar la igualdad de trato" a trabajadores Lgtbi

Archivo - Un autobús municipal de Granada en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de ALSA, antigua Transportes Rober, concesionaria del servicio del autobús municipal en Granada, ha firmado un plan para la igualdad real y efectiva de sus trabajadores lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e interesexuales para, entre otros objetivos, "asegurar la igualdad de trato" de estas personas del colectivo Lgtbi.

Se trata, según ha informado en una nota de prensa el sindicato CCOO como parte del comité de empresa, de seguir "avanzando hacia un entorno laboral libre, diverso e igualitario" con "un acuerdo pionero para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas Lgtbi en el ámbito laboral, en cumplimiento del Real Decreto que regula los derechos de este colectivo".

El acuerdo refuerza según la información facilitada por CCOO el compromiso de la empresa y el comité por crear "entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación" y promueve un plan que avanza también en "el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación y sensibilización, la creación de espacios laborales diversos y seguros, así como mejoras en permisos, beneficios sociales y régimen disciplinario".

Entre las principales actuaciones se incluye la formación a mandos intermedios para "eliminar estereotipos en los procesos de selección y promoción", así como acciones formativas específicas para toda la plantilla sobre los derechos Lgtbi en el ámbito laboral.

Además se garantiza el uso de un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones internas y la difusión del protocolo de prevención y actuación ante el acoso por orientación, identidad sexual o expresión de género. El plan contempla además la inclusión del acoso por razón de pertenencia al colectivo Lgtbi, y la evaluación de los riesgos laborales con el fin de "proteger a las personas trabajadoras".

También la concesión de permisos retribuidos para personas en proceso de afirmación o transición de género, destinados a asistencia médica, terapias de salud mental y trámites administrativos. Con este acuerdo, el comité de empresa y ALSA han asegurado en definitiva que dan "un paso decisivo hacia la igualdad, reforzando la protección, los derechos y la dignidad de todas las personas trabajadoras".