El Comité de empresa del Hospital de Andújar pide el listado de vacunación para conocer los vacunados del primer día

ANDÚJAR (JAÉN), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) ha solicitado el listado de vacunación del primer día en el centro para conocer si el director médico de dicho centro hospitalario se vacunó en esa primera jornada. La dirección del Hospital no entra en fechas, pero defiende que al director médico le correspondía la vacuna por estar "directamente relacionado con la gestión de la pandemia".

De hecho se ha indicado a Europa Press en que la vacunación de este profesional se llevó a cabo "siguiendo el procedimiento que marca que el personal de gestión, directamente relacionado con la gestión de la pandemia, está ubicado en el grupo 1" y por tanto le correspondía la vacuna desde un primer momento.

Desde el comité de empresa del Hospital de Andújar, su presidenta, Francisca Cortés, ha señalado a Europa Press que entre los profesionales del centro "hay un gran malestar" por el hecho de que el director médico se vacunara el pasado 30 de diciembre, coincidiendo con el primer día de vacunación del personal sanitario.

Por ello, el pasado 13 de enero, en la reunión del Comité de Seguridad y Salud pidieron el listado de las personas que se vacunaron el primer día porque "no nos vamos a quedar solo con la denuncia que nos han hecho verbalmente los profesionales que lo vieron vacunarse, sino que lo queremos ver por escrito".

Cortes ha señalado que el próximo 23 de febrero habrá reunión del comité intercentros y si no les ha llegado el listado lo pondrán de manifiesto y lo volverán a pedir. "Si no tienen nada que ocultar, yo no sé por qué está tardando tanto el listado", ha señalado la presidenta del comité de empresa.

Asimismo, ha apuntado que la Consejería de Salud y Familias trasladó el pasado 25 de diciembre unas instrucciones sobre coronavirus y vacunación covid-19 donde se establecía cómo se tenía que llevar a cabo la vacunación y el orden. "En ningún sitio aparece que el personal de gestión de la pandemia entren dentro de los que tendrán que vacunarse por estar en primera línea", ha señalado Cortés.

"Este señor --en alusión al director médico-- no hace guardias ni está en contacto estrecho con pacientes, por lo que no sabemos por lo que se tendría que haber vacunado a la par de los que están en primera línea cuando él no sale de su despacho", ha dicho la presidenta del comité de empresa.

Fue un médico del hospital de Andújar el que a través de un tweet señaló el pasado 20 de enero que 'hay un hospital en Andalucía donde parte de la dirección que no realiza actividad asistencial (cero exposición al covid) también se ha vacunado', en alusión a lo ocurrido con la dimisión de los responsables de los hospitales vascos de Basurto y Santa Marina.

A través de este mensaje afloró el malestar de algunos profesionales cuyas críticas han sido recogidas por la Cadena Ser en Jaén. Desde la dirección del Hospital se ha indicado a Europa Press que la vacunación del director médico se llevó a cabo "siguiendo el procedimiento que marca que el personal de gestión, directamente relacionado con la gestión de la pandemia, está ubicado en el grupo 1".

Según la dirección del hospital el medio millar de profesionales conforma la plantilla del Alto Guadalquivir ya se han vacunado de la primera dosis y ya se está vacunando de la segunda dosis desde el pasado 20 de enero.