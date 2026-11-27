Manifestación convocada por el comité de empresa del metro de Granada que ha transcurrido este viernes por las calles del centro de la ciudad. - CSIF

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del metro de Granada no descarta un paro indefinido en el servicio del transporte metropolitano según ha señalado el presidente del mismo, Juan Manuel Entrenas, durante la manifestación de este viernes. La movilización de los trabajadores y colectivos que la han apoyado ha vuelto a sacar a la calle la demanda de una mejora de sueldos y de condiciones laborales en el marco de la negociación colectiva.

"Ahora mismo no está sobre la mesa, pero podría estarlo", ha contestado Entrenas a los periodistas cuando le han cuestionado por la posibilidad de que haya un paro indefinido en el servicio de este transporte.

Los trabajadores del metro de Granada se han manifestado este viernes por las calles del centro de la capital coincidiendo con la primera de dos jornadas consecutivas de huelga total en el servicio para el que la Junta de Andalucía decretó servicios mínimos del 60%.

Según el comité de empresa, el paro lo ha secundado el cien por cien de la plantilla, mientras que fuentes de la empresa Avanza --que gestiona el servicio-- señalan que el seguimiento de la huelga, a las 14,00 horas, ha supuesto que el 30% de la plantilla no haya ido a trabajar. También apuntan desde la empresa a que los servicios mínimos se están cumpliendo al cien por cien.

En cuanto a la movilización, en la misma los participantes han lanzado proclamas para exigir mejoras retributivas homologables a las del resto de metros andaluces y mejores condiciones laborales para los conductores para garantizar una mayor seguridad y calidad en el servicio del transporte metropolitano.

Ante las declaraciones realizadas por la empresa en torno a la propuesta de una subida salarial del 41,2% entre 2026 y 2030, el comité ha criticado que "muchos de los conductores apenas alcanzan salarios netos cercanos a los 1.350 euros mensuales trabajando a turnos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y festivos".

Frente a esta situación, consideran que la subida planteada por la empresa Avanza no es suficiente para desbloquear el conflicto "porque si se tiene en cuenta el IPC, el incremento salarial ofertado por la empresa concesionaria del servicio no se traduce en una mejora real del 40%".

Además, insisten en que el único problema de la plantilla no son las retribuciones, sino también las condiciones laborales, especialmente en los descansos y la organización del trabajo. El presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Entrenas, asegura que los trabajadores están sobrepasados de trabajo y que estas cuestiones siguen sin resolverse en la negociación.

Así las cosas, de momento, el calendario de protestas se mantiene hasta el 8 de enero de 2027. Este sábado, 28 de noviembre, está prevista la segunda jornada de huelga total con una concentración desde las 11,30 horas en la parada de Recogidas. Además, y si no se alcanza un acuerdo, hay previstas más jornadas de paros parciales, así como días de huelga total que ya están marcados para el 28 de diciembre y 5 de enero en plenas fiestas navideñas.