El comité de Hitachi acusa a la dirección de "provocar" a los trabajadores sancionando a 76 de ellos

Trabajadores de Hitachi Energy, manifestándose ante la factoría cordobesa esta semana. - CCOO

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha afirmado este viernes que "la empresa ha vuelto a cerrar la fábrica y está provocando a los trabajadores", demostrando que "no tiene ninguna intención de desescalar la actual situación de tensión" en el conflicto laboral abierto, sobre todo después que la dirección de la fábrica haya expedientado a 76 trabajadores por el encierro que protagonizaron el pasado día 19 en la fábrica y que la dirección califica de "ilegal".

A este respecto y en una nota, el sindicato CCOO Córdoba ha lamentado que la dirección "haya comunicado a 76 trabajadores la apertura de un expediente disciplinario sancionable con suspensión de empleo y sueldo y/o despido disciplinario por haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica surgida a raíz de darse a conocer los expedientes abiertos al presidente del comité de empresa y al secretario del mismo".

A juicio del comité, "la empresa está intimidando a los trabajadores, a los que ha conducido hasta el lugar donde les ha hecho entrega de la carta de sanción escoltados por vigilantes de seguridad, como si fueran delincuentes o peligrosos, y les coacciona diciéndoles que en función de la versión que den en sus alegaciones a la carta de sanción habrá una sanción u otra".

Además, "por tercera vez, y sin justificación alguna ni comunicación a la autoridad laboral, la empresa ha decidido volver a cerrar la fábrica y desalojar a los trabajadores", opinando el comité que "la dirección de la empresa está provocando a los trabajadores, para poder justificar todas las actuaciones que está llevando a cabo".

"En realidad --continúa el sindicato--, solo pretende enmascarar la mala gestión y los problemas de producción que ha generado el equipo directivo, que quiere hacer recaer sobre la plantilla los fallos que está cometiendo, cuando no ha sido la plantilla la que ha cerrado la fábrica y la ha desalojado sin justificación".

En este sentido, el comité ha asegurado que "la dirección de Hitachi Energy no tiene intención alguna de desescalar la actual situación de tensión, como lo demuestran estas sanciones, los cierres de la fábrica y la negativa a acudir al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). para tratar de retomar el diálogo y la negociación".

Igualmente, el comité ha lamentado que "la matriz japonesa no intervenga para poner freno a esta locura y haga entrar en razón a la dirección de la fábrica cordobesa, que lo último que necesita es continuar con esta situación de conflicto".