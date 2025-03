Comparador Eva Seguros lanza cuatro webs para consultar y contratar seguros de subsidio por baja laboral

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Comparador Eva Seguros ha lanzado cuatro portales webs especializados en los que el usuario puede consultar y comparar las mejores opciones de seguros de subsidio por baja laboral debido a accidentes o enfermedad y contratarlos directamente. Estas páginas están disponibles además en castellano, catalán, euskera y gallego para favorecer "la proximidad y la inclusión".

Para Antonio Vila, CEO de Comparador Eva Seguros, las pólizas por bajas laborales son "una necesidad real poco conocida", asegurando que el objetivo de estas plataformas es el de "visibilizar esta problemática y ofrecer soluciones prácticas, adaptadas a cada comunidad autónoma y lengua cooficiales".

"Cada año, miles de personas en España sufren una baja laboral y descubren tarde que la prestación de la Seguridad Social no cubre ni de lejos el 100% de su salario", ha comentado al respecto, exponiendo que con este tipo de seguro paga al usuario "una cantidad diaria si no puede trabajar por enfermedad o accidente", de tal manera que si está en una baja médica, "no te quedas sin ingresos".

Como ha indicado, este tipo de cobertura es "especialmente útil" para autónomos o personas con empleos "sin mucha cobertura", aunque matizando que el beneficiario de la misma puede ser "cualquier persona que dependa de su sueldo mensual para vivir", es decir, "casi todo el mundo".

Así, ha señalado como receptor de ese seguro a autónomos, emprendedores, freelance, transportistas, sanitarios, peluqueros, profesores de clases particulares, nuevas profesiones como youtuber, influencer, streamer o community manager, entre otros, además de a empleados que tengan contrato por cuenta ajena y que "saben que una baja larga les puede desajustar mucho la economía".

"Hoy en día, con un alquiler que pagar, niños que mantener o simplemente una hipoteca, no poder trabajar ni una semana puede suponer un problema serio", ha advertido Antonio Vila.

Entre los beneficios que ofrecen este tipo de seguros está el que es "un complemento real de ingresos", según Antonio Vila, quien ha indicado que la Seguridad Social "no cubre el salario completo en la mayoría de los casos". "Nuestros seguros pueden incluir hospitalización, incapacidad permanente o incluso fallecimiento, y si eres autónomo, puedes deducirte hasta 500 euros al año en la renta", ha comentado, entendiendo que es "una red de seguridad mucho más amplia".

El responsable de Comparador Eva Seguros ha afirmado que "no vende humos" y que prioriza "la claridad, utilidad y calidad del producto" frente a "la cantidad de productos". Así, ha trabajado con aseguradoras "serias", seleccionando productos "realmente útiles para quien está de baja", y explicando todo "con un lenguaje accesible". Su enfoque es ofrecer una solución "concreta, adaptada y realista" si el día de mañana alguna persona no puede trabajar.

En su opinión, el futuro de este tipo de seguros está "al alza" ya que cada vez hay más personas con empleos flexibles, por cuenta propia o que trabajan por proyectos. "La inestabilidad económica nos hace más conscientes de los riesgos y este tipo de seguros no son un lujo, son una herramienta básica de protección financiera", ha asegurado, poniendo de ejemplo países como Alemania o Francia, donde están "mucho más implantados que aquí".

Sobre el uso de lenguas como el catalán, el gallego o el euskera, Antonio Vila ha explicado que lo que se quiere es que una persona de Galicia o del País Vasco "entienda perfectamente qué está contratando, en su idioma y con ejemplos cercanos". Además, ha apuntado que la legislación autonómica "a veces tiene matices que vale la pena reflejar". "No es lo mismo explicar esto en Barcelona que en Lugo o en Bilbao", ha apostillado.

De esta forma, Comparador Eva Seguros ha lanzado las webs www.segurodesubsidio.com en castellano, además de tres más en cada una de las lenguas cooficiales del país, como son www.assegurancadesubsidi.cat, www.diru-laguntzaasegurua.eus y www.segurodesubsidio.gal.

Aquí, el usuario responde una serie de preguntas sobre su actividad y sus necesidades, mostrando el sistema las mejores opciones de seguros de subsidio del mercado. De esta manera, se pueden comparar coberturas, precios o tiempos de espera y contratar directamente, "sin letra pequeña y sin rodeos".