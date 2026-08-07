La compraventa de viviendas en Andalucía ralentiza su subida en junio al 1,7%

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía ha aumentado un 1,7% en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 1,57% a nivel nacional), hasta sumar un total de 12.111 operaciones, aunque se ralentiza, con medio punto menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 12.111 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en junio en Andalucía, 11.239 se realizaron sobre viviendas libres y 872 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.257 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.854 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En junio se realizaron un total de 19.204 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.111 compraventas, 3.464 fueron herencias, 332 donaciones y 17 permutas.

En total, durante junio se transmitieron en Andalucía 31.101 fincas urbanas a través de 20.187 compraventas, 4.812 herencias, 550 donaciones, 42 permutas y 5.510 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.489 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.086 herencias, 2.276 compraventas, 147 donaciones, 25 permutas y 955 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en junio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,64% seguida de Castilla-La Mancha, un 22,2% más, y Asturias (+10,36%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, Baleares y Galicia con caídas del 21,54%, 11,73% y del 7,68%, respectivamente

DATOS NACIONALES

Asimismo, en el conjunto del país, la compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007.

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.