La compraventa de viviendas en Andalucía y cae un 6,8% tras empeorar su evolución interanual en agosto

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Andalucía en agosto empeora y desciende un 6,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional), hasta un total de 9.410 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 28,1% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Andalucía, 8.672 se realizaron sobre viviendas libres y 738 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 2.624 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 6.786 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 14.796 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.410 compraventas, 2.286 fueron herencias, 282 donaciones y 7 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Andalucía 23.739 fincas urbanas a través de 15.653 compraventas, 3.297 herencias, 426 donaciones, 34 permutas y 4.329 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.574 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.368 herencias, 1.520 compraventas, 94 donaciones, 12 permutas y 580 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

