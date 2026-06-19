La compraventa de viviendas en Andalucía mejora en abril, pero continúa en tasas negativas con una caída del 3%

Imagen de archivo de un bloque de viviendas en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía en abril ha descendido un 3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional), hasta un total de 10.661 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 3,47 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, las 10.661 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Andalucía, 9.766 se realizaron sobre viviendas libres y 895 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 2.913 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.748 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 16.856 operaciones sobre viviendas. Además de las 10.661 compraventas, 2.995 fueron herencias, 375 donaciones y 19 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Andalucía 27.235 fincas urbanas a través de 17.498 compraventas, 4.137 herencias, 553 donaciones, 42 permutas y 5.005 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.767 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.665 herencias, 2.124 compraventas, 175 donaciones, 18 permutas y 785 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, su menor cifra desde el pasado mes de agosto, lastrada por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%).

En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.