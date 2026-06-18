Sareb transferirá a Casa 47 casi 4.100 viviendas en Andalucía y prevé entregar otras 2.000 de obra nueva hasta 2028

El director financiero de Sareb, José María Arroyo y el director de Árqura Homes, César Díaz del Pozo. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sareb transferirá a Casa 47 cerca de 4.100 viviendas ubicadas en Andalucía y más de 230 suelos para contribuir al parque público de alquiler asequible, al tiempo que prevé entregar en la comunidad otras más de 2.000 viviendas de obra nueva hasta 2028 a través de Árqura Homes.

Así lo han señalado este jueves el director financiero de Sareb, José María Arroyo, y el director de Árqura Homes, César Díaz del Pozo, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía, en el que han repasado la actividad desarrollada por la compañía en la comunidad autónoma y los próximos pasos vinculados al traspaso de activos a la nueva empresa pública de vivienda en el contexto de su liquidación formal, prevista para 2027.

Arroyo ha explicado que el traspaso forma parte del acuerdo alcanzado para transferir unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos a nivel nacional a Casa 47. En el caso andaluz, la operación incluye cerca de 4.100 viviendas y más de 230 suelos que, según ha indicado, se irán incorporando progresivamente al parque de alquiler asequible.

El responsable de Sareb ha precisado que este proceso continuará más allá de la fecha formal de liquidación de la sociedad, prevista para noviembre de 2027, ya que parte de los inmuebles aún deben completar procesos de transformación, adecuación o ejecución hipotecaria antes de poder ser transferidos.

MÁS DE 14.300 VIVIENDAS MOVILIZADAS

Durante el encuentro, los responsables de la compañía han destacado que Sareb ha movilizado más de 14.300 viviendas en Andalucía desde su creación en 2012. De ellas, más de 8.400 han sido vendidas, principalmente a particulares, mientras que alrededor de 900 forman parte de su programa de alquiler social y otras 900 corresponden a contratos de alquiler heredados de anteriores propietarios.

Arroyo ha señalado que el programa de alquiler social se dirige a familias vulnerables y contempla rentas reducidas, en torno a los 200 euros mensuales, además de medidas de acompañamiento e inserción laboral. Asimismo, ha diferenciado este modelo del alquiler asequible, destinado a ofrecer precios por debajo de mercado y que será el objetivo principal de las viviendas transferidas a Casa 47.

El director financiero también ha defendido el papel desempeñado por Sareb desde su constitución, destacando que la entidad ha amortizado más de 22.500 millones de euros de deuda y que ha resuelto ya alrededor del 70% de los activos recibidos tras la crisis financiera.

OBRA NUEVA Y DESARROLLO DE SUELO

Por su parte, Díaz del Pozo ha explicado que Árqura Homes ha entregado ya unas 2.100 viviendas de obra nueva en Andalucía y prevé superar las 4.100 viviendas promovidas en la comunidad con la entrega de otras más de 2.000 hasta 2028.

Según ha detallado, Andalucía concentra alrededor del 35% de la actividad promotora de la compañía, con especial peso de las provincias de Sevilla y Málaga, aunque también desarrolla proyectos en Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva y Almería.

Los responsables de Sareb han destacado además la actividad desarrollada en materia de gestión de suelo. En Andalucía, la compañía ha impulsado actuaciones sobre terrenos con una edificabilidad superior a los 3,6 millones de metros cuadrados y capacidad para unas 25.000 viviendas, bien mediante promociones propias o a través de su posterior venta a promotores privados.

Entre las actuaciones mencionadas figuran desarrollos urbanísticos en Sevilla, como los ámbitos de Algodonera, San Luis o la antigua fábrica de vidrio, así como otros proyectos en distintos municipios andaluces orientados a recuperar espacios degradados o sin desarrollar.

SIN PREVER UNA BAJADA DE PRECIOS A CORTO PLAZO

Preguntados por la evolución del mercado inmobiliario, los responsables de Sareb han descartado la existencia de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque han advertido de la fuerte presión que sigue existiendo sobre los precios de compra y alquiler por el desequilibrio entre oferta y demanda.

Arroyo ha señalado que en España se crean en torno a 200.000 nuevos hogares al año frente a una producción de vivienda que ronda las 100.000 unidades, una diferencia que, a su juicio, dificulta cualquier corrección rápida de los precios.

En la misma línea, Díaz del Pozo ha alertado de las limitaciones de capacidad del sector de la construcción para incrementar de forma significativa el número de viviendas producidas, tanto por la escasez de mano de obra como por la disponibilidad de recursos productivos, aunque ha asegurado que la compañía no prevé incidencias relevantes en los calendarios de entrega de las promociones actualmente en marcha.

A su juicio, medidas como la aportación de viviendas al parque de alquiler asequible pueden contribuir a mitigar la situación, pero la solución estructural pasa por poner más vivienda en el mercado. No obstante, ha advertido de que no ve una solución a corto plazo, ya que la reacción del mercado requiere tiempo.

También ha apuntado como riesgo una posible subida de tipos de interés si repuntan las tensiones inflacionistas, ya que el aumento del coste hipotecario podría dificultar aún más el acceso a la vivienda.

Por su parte, Díaz del Pozo ha señalado que otra dificultad para aumentar la producción residencial es la falta de capacidad productiva del sector de la construcción. Según ha indicado, no existe actualmente suficiente volumen de mano de obra y materiales para duplicar la producción de vivienda desde unas 100.000 unidades anuales hasta unas 200.000.

En el caso de las promociones de Árqura en Andalucía, ha señalado que los plazos están analizados promoción por promoción y que la compañía no prevé problemas relevantes para cumplir las entregas previstas, ya que las promociones están en marcha o próximas a iniciarse y cuentan prácticamente con constructoras asignadas.

Sobre la construcción industrializada, ha considerado que puede aportar soluciones al reducir plazos y requerir menos mano de obra, aunque ha precisado que Árqura Homes no ha desarrollado promociones industrializadas y que, al no iniciar ya nuevo producto, no prevé aplicarla antes de culminar su actividad.

LIQUIDACIÓN DE SAREB

Arroyo ha explicado que Sareb tiene fijada una fecha formal de liquidación en 2027, aunque ha precisado que la sociedad no dejará de funcionar de manera automática en ese momento. Según ha señalado, a partir de esa fecha se abrirá jurídicamente un proceso formal de liquidación, pero habrá trabajos en curso que deberán concluirse.

En concreto, ha indicado que Sareb no podrá iniciar nuevas actividades de desarrollo de obra nueva en la fase de liquidación, pero sí terminar las promociones que ya están en marcha. Por ello, ha apuntado que todavía se entregarán viviendas durante 2027 y hasta 2028.

En relación con las viviendas ocupadas, Arroyo ha señalado que la compañía tiene poco margen para acelerar los procedimientos, ya que dependen de procesos judiciales. Ha explicado que, cuando una familia acredita vulnerabilidad, se puede incorporar al programa de alquiler social, mientras que en los casos en los que no existe título habilitante ni vulnerabilidad acreditada, Sareb acude a los juzgados.

El directivo ha señalado que, en los últimos años, el porcentaje de viviendas que llegan ocupadas tras la transformación de préstamos en inmuebles ha aumentado y actualmente supera el 80% en algunos casos, frente a porcentajes inferiores registrados años atrás. También ha indicado que, de forma aproximada, la mitad de esas ocupaciones tiende a corresponder a situaciones sin título habilitante y la otra mitad a casos con vulnerabilidad.

Según ha añadido, los procesos para liberar una vivienda pueden tardar en torno a los dos años, ya que existen garantías judiciales y posibles revisiones de documentación hasta el último momento.