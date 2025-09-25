La compraventa de viviendas en Andalucía volvió a crecer en julio, un 16,1%, y suma tres meses de ascensos interanual

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía ha aumentado un 16,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 13.095 operaciones y encadena tres meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 9,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 13.095 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Andalucía, 12.131 se realizaron sobre viviendas libres y 964 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.533 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 9.562 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 19.822 operaciones sobre viviendas. Además de las 13.095 compraventas, 3.301 fueron herencias, 393 donaciones y once permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Andalucía 30.829 fincas urbanas a través de 20.444 compraventas, 4.659 herencias, 608 donaciones, 37 permutas y 5.081 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.115 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.891 herencias, 2.183 compraventas, 132 donaciones, diez permutas y 899 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla - La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)

CIFRAS NACIONALES

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007.

Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, su mayor cifra en un mes de julio desde 2010, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones, récord de la serie para un mes de julio.