Una comunidad de vecinos de Jaén, obligada a devolver a su estado original un solar con restos arqueológicos

Publicado 29/05/2019 16:54:18 CET

JAÉN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jaén ha dictado un decreto por el que da un plazo de tres meses a una comunidad de vecinos de la ciudad de Jaén para que devuelvan a su estado original un solar con restos arqueológicos que habilitaron para su uso como jardín.

Según recoge el decreto al que ha accedido Europa Press, el juzgado detalla a la comunidad los trabajos que tienen que acometer en estos tres meses, entre ellos el de extraer los 3.203 metros cúbicos de tierra con las que cubrieron este yacimiento arqueológico ubicado en la calle Cataluña.

Además, deberán retirar los árboles plantados y las piedras ornamentales utilizadas para su decoración y desmontar "los muros y puertas metálicas que se han levantado donde debe por Ley haber vallas metálicas que permitan la visibilidad del yacimiento protegido".

Fueron varias constructoras la que cedieron este solar a la comunidad de vecinos una vez que en diciembre de 1998, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estableció la preservación integral de la parcela de la calle Cataluña, en el Bulevar, donde aparecieron importantes restos arqueológicos.

En 2016 la comunidad de vecinos optó por enterrar los restos para habilitarla como jardín, lo que supondría un coste de unos 30.000 euros a repartir entre algo menos de 200 vecinos que conforman dicho residencial.

Sin embargo, un vecino no estuvo de acuerdo con la iniciativa ni con que se enterraran estos restos situados en el epicentro del yacimiento de Marroquíes Bajos. Por eso emprendió una particular cruzada que ha tenido episodio más en este decreto judicial que incluye el apercibimiento de que si la comunidad no cumple lo ordenado en el plazo fijado, "el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios".

El decreto no es firme y contra él se puede interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días tras su notificación.