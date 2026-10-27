El concejal de Mancha Real (Jaén) Francisco Ruiz, candidato de Vox al Senado por la provincia

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mancha Real Francisco Ruiz. - VOX

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén) Francisco Ruiz Cortés, es el candidato de la formación al Senado por la provincia en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Natural de Alicante, pasó su primera infancia en Hornos hasta que su familia se instaló definitivamente en Mancha Real. En la actualidad, dirige un centro deportivo y gestiona una explotación agrícola en la localidad, según ha informado este martes en una nota Vox.

Su actividad política institucional se ha centrado en la fiscalización del equipo de gobierno local del PP, al que ha reclamado "medidas de gestión eficaces para las infraestructuras públicas, seguridad contra incendios estivales y transparencia y control técnico de proyectos municipales, como la residencia de mayores local".

Ruiz es el único nombre que Vox presenta a la Cámara Alta por Jaén en virtud del acuerdo alcanzado con el PP. Una situación que se repite en otras 13 provincias españolas, tres de ellas andaluzas --Sevilla, Huelva y Granada--.

Además, ha renunciado a presentar lista propia al Senado en seis provincias, donde el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox, de forma que los 'populares' le cederán "la segunda o tercera posición" en su lista.

No es el caso de la lista planteada por los 'populares' jiennenses, que no se ve alterada por el citado pacto y mantiene como candidatos al diputado Juan Diego Requena, la alcaldesa de Frailes, Encarnación Castro, y el senador Javier Márquez.