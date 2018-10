La concejal María del Mar Sánchez aspira a liderar la lista de Cs por Granada para las autonómicas

Actualizado 10/07/2018 11:09:28 CET

GRANADA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada María del Mar Sánchez aspirará a encabezar la lista de su partido por Granada para las próximas elecciones andaluzas y formalizará esta tarde su candidatura dentro del proceso de primarias abierto al efecto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación naranja.

Los candidatos a liderar la lista de cada provincia deberán presentarse entre las 20,00 horas de este martes y las 20,00 horas del miércoles. La candidatura de María del Mar Sánchez cuenta con el beneplácito de la dirección provincial, aunque la previsión es que haya más candidatos, según han detallado fuentes cercanas a la formación.

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Granada, Luis Salvador, ya comunicó la semana pasada que no concurrirá a las primarias alegando que no puede prestarse "a ser el medio que se interprete que visualiza una desunión interna que en este momento no existe" en Cs.

En los últimos días también se ha conocido la renuncia a participar en las primarias de Cs del parlamentario andaluz por Granada José Antonio Funes, quien desde su cuenta de Twitter anunciaba el pasado jueves que, tras finalizar esta legislatura autonómica, volverá "a la docencia".

María del Mar Sánchez, cuya candidatura avanza el diario 'Ideal', cuenta con un importante respaldo en la agrupación de la capital, la más importante de Ciudadanos Granada.

La provincia de Granada cuenta con 804 afiliados. Según el calendario previsto, el jueves, viernes y sábado tendrá lugar la campaña electoral y entre las 20,00 horas del sábado y del domingo se producirá la votación.