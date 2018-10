El PSOE-A aún no ha cerrado calendario de "primarias" para la Presidencia de la Junta

Actualizado 09/07/2018 14:34:51 CET

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE-A ha querido dejar claro este lunes que todavía no tiene ningún calendario cerrado en relación con el preceptivo proceso de primarias que se tiene que abrir para elegir a la persona candidata a la Presidencia de la Junta de cara a las próximas elecciones autonómicas y que, en cualquier caso, no será hasta después del verano cuando se aborde este asunto.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha descartado que se vaya a poner en marcha en este verano el proceso de la candidatura para las próximas elecciones autonómicas, porque los socialistas "no estamos pensando en las primarias, sino en los problemas de los ciudadanos y en aprovechar la situación de un Gobierno socialista y sensible en España" para avanzar lo que no se ha podido avanzar con el anterior Ejecutivo del PP.

Para que en Andalucía, donde se gobierna, con Susana Díaz como presidenta de la Junta, se convocara un proceso de primarias para elegir al candidato o candidata a la Presidencia de la Junta tendría que solicitarlo el 40 por ciento de la militancia andaluza, la Ejecutiva Regional o el Comité Director, máximo órgano entre congresos. Si finalmente no se desarrollan primarias, el Comité Director proclamaría a Susana Díaz como candidata a la reelección como presidenta de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Juan Cornejo, ha insistido en que hasta después de verano no está previsto abordar este proceso, de manera que en este momento no hay ningún calendario aprobado.

Asimismo, ha puesto el acento en que todos los partidos andaluces que dicen que se van a adelantar las elecciones tienen ya sus candidatos a la Presidencia de la Junta o los van a tener en los próximos días, mientras que "no hay fecha para abrir las primarias del PSOE-A de Andalucía".

Cornejo se ha referido especialmente a Podemos, al señalar que ese partido lleva "tres años" dedicado a sus asuntos internos. Esto pone de manifiesto, según ha expresado en tono irónico, la "plena confianza" de Podemos en que el Gobierno andaluz está "en buenas manos" y que el PSOE-A sí se ocupa de los asuntos que preocupan a los ciudadanos, mientras ellos están en sus cuestiones internas.