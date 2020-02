Concejales y alcaldes de NNGG Granada ponen en común su labor diaria en la IV Intermunicipal de la formación juvenil

Publicado 01/02/2020 15:54:34 CET

GRANADA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Granada ha reunido este sábado a concejales y alcaldes del PP venidos de diferentes puntos de la provincia de Granada en torno a la celebración de la IV Intermunicipal de la organización juvenil en Granada, que ha contado con la presencia del presidente nacional de la formación, Diego Gago, y el coordinador de NNGG Andalucía, José Carlos García.

El encuentro, celebrado en la sede provincial del PP de Granada, ha sido organizado por el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, y el concejal de Alhendín, Cristian García, ambos miembros de NNGG, bajo la tutela del presidente provincial de la formación juvenil, Rafael Caracuel, según reseña en un comunicado NNGG.

"Los concejales y alcaldes de Nuevas Generaciones van a poner en común cómo es su día a día y los proyectos de mejora que plantean los alcaldes, así como el trabajo que se realiza desde la oposición", ha resumido el propio Caracuel al detallar el objetivo de esta Intermunicipal.

Por su parte, Gago ha destacado en su intervención que "el ADN del municipalismo" está "intrínsecamente ligado a la historia de Nuevas Generaciones y a la historia del Partido Popular". "No somos un partido que haya nacido de arriba abajo ni en una facultad de Derecho de la capital de España, sino que somos un partido de personas reales, con nombres y apellidos, que han venido desde abajo sin pedir nada a cambio, sin recibir ningún tipo de retribución, pero que tienen como único objetivo trabajar con esa voluntad de servicio público para mejorar el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos", ha defendido el líder nacional de NNGG.

Gago ha celebrado que este matiz es el que les diferencia de otros partidos políticos. "A pesar de que haya formaciones a las que les molesta que haya muchos jóvenes vinculados al PP, seguimos siendo la primera organización político-juvenil", afirma, pues tienen más de 1.500 concejales pertenecientes a Nuevas Generaciones con menos de 31 años en comarcas y provincias de toda España, junto con casi un centenar de alcaldes, "más que lo que tienen otros partidos políticos ocupando escaños en el Congreso de los Diputados y que aspiran algún día a la presidencia del Gobierno".

En esta línea, el presidente de NNGG de España ha subrayado que los concejales de Nuevas Generaciones "tienen muy claro los valores que representan". "No hay ningún alcalde del PP que tenga la voluntad y el ansia de Pedro Sánchez por subirse al Falcon o de utilizar un vehículo de la Guardia Civil en un momento de búsqueda de un desaparecido", ha recriminado.

"Tampoco somos jóvenes que representamos a las instituciones para mentir a los ciudadanos", ha expuesto, antes de recriminar el comportamiento del ministro socialista José Luis Ábalos, que "ha tenido que ratificar las distintas averiguaciones que a través de personas del cuerpo diplomático o de la propia prensa han ido descubriendo que iba mintiendo" en función de la reunión que ha tenido con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien "representa lo más duro de la dictadura que se está viviendo en Venezuela".

"No queremos líderes que sean mentirosos y los jóvenes de la sociedad española entienden que el señor Ábalos tiene que dimitir", ha apostillado Diego Gago.

VALORES DE NNGG

Para terminar, el presidente nacional del NNGG ha recordado que dentro de los valores que representa la organización juvenil dentro de las instituciones están "los aspectos que más les preocupan a los jóvenes", como es la economía circular, la lucha contra el cambio climático o la preservación de los bosques y parques que contrarrestan la contaminación en las grandes ciudades.

"Tenemos muchos concejales que realizan su labor de forma altruista en ayuntamientos pequeños, y nosotros seremos siempre defensores de la igualdad de servicios entre quienes viven en entornos rurales y quienes viven en capitales o ciudades. No podemos irnos a la cama tranquilos los que estamos en las instituciones y administraciones si no somos capaces de otorgarles la misma garantía a quien vive en un entorno rural y quien lo hace en un entorno urbano", ha concluido Gago.

El presidente provincial de Nuevas Generaciones de Granada, Rafael Caracuel, ha destacado la "labor encomiable" que está realizando su homólogo nacional "por todos los jóvenes españoles, pero muy centrada en su organización juvenil".

Caracuel ha incidido en que uno de los "motores" de Nuevas Generaciones son sus cargos públicos y, en este caso, los concejales y alcaldes que "dan la cara día a día por hacerle la vida más fácil a sus vecinos".

"Me congratula que Granada sea la provincia de Andalucía que cuente con mayor número de concejales de Nuevas Generaciones, hecho que demuestra la importancia y relevancia que le damos a los jóvenes, el papel que tienen los compañeros de nuestra organización dentro de sus entidades locales, como demuestran día a día", ha valorado Rafael Caracuel.

Por su parte, el coordinador regional de NNGG Andalucía, José Carlos García, ha afirmado que los concejales de Nuevas Generaciones "representan la voz de los jóvenes en sus municipios y la voz de los jóvenes en el Partido Popular". Además, ha señalado que los jóvenes que ostentan responsabilidades de gobierno "tienen la oportunidad de poner en marcha medidas en favor de todos los jóvenes de su municipio".

No obstante, ha querido resaltar el papel de los concejales en oposición, que son el "dique de contención" contra esas políticas de la izquierda que "no son las más adecuadas para hacer avanzar a los municipios y que no son las mejores para defender a los jóvenes".