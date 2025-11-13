Concentración para exigir a la Junta el arreglo integral de la A-6000 entre Villatorres y Mengíbar (Jaén)

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma por la A-6000 ha organizado este jueves una concentración en Jaén para exigir a la Junta de Andalucía el arreglo urgente de la carretera A-6000, que Villatorres y Mengíbar, de modo que sea una vía "digna y segura".

La protesta ha tenido lugar ante la Delegación Territorial Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en la capital, después de "conocer que no han presupuestado ni un solo euro para 2026" referida a esa intervención.

Por ello, ha vuelto a exigir "que cumplan su compromiso y acometa urgentemente el arreglo de la carretera A-6000 y el puente sobre el río Guadalbullón", para lo que ha presentado, además, las firmas recogidas con ese fin. Esta demanda también ha sido respaldada por los alcaldes de Villatorres y Mengíbar, Diego Calles y Juan Bravo, respectivamente, presentes en la concentración.

Igualmente, han asistido, entre otros, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, y el coordinador provincial de IU, Miguel Manuel, que han coincidido en solicitar el inmediato "arreglo integral" de la citada vía y no un "parcheo".

Latorre ha lamentado en una nota que Mengíbar y Villatorres "son víctimas del abandono y la nefasta gestión" de la Junta, a la que llevan mucho tiempo pidiendo esta actuación vía.

"Moreno Bonilla tiene un problema: tiene miedo porque se acercan las elecciones autonómicas y sabe que quien lleva tiempo sembrando vientos puede recoger tempestades en las urnas", ha advertido sobre los "agravios" con la provincia de Jaén.

Además, ha aludido al anuncio de un plan de parcheo de carreteras en 1.000 kilómetros de Andalucía y subrayado que "ni Mengíbar ni Villatorres se van a conformar" con ello. "Vamos a exigir el arreglo integral de la A-6000 y por eso desde el PSOE vamos a presentar una enmienda a los presupuestos de 2026 para que la Junta consigne una cantidad suficiente y adecuada para iniciar las obras", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mengíbar, Francisco Martos, ha hablado del "uso torticero y partidista" que el PSOE e IU tratan de hacer de la Plataforma A-6000" y ha defendido el compromiso autonómico, que "siempre ha asumido que existía un problema".

"Aunque en los presupuestos para 2026 no existe una partida específica, hay una cuantía genérica que se destinarán a diferentes proyectos en vías como ésta y no dudamos que en cuanto el arreglo de la A-6000 sea posible, el Gobierno andaluz lo hará porque es evidente que está haciendo todo lo que está en su mano", ha dicho en una nota.

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo andaluz "está trabajando para que se ejecute este proyecto para el que no había ni un solo papel", de modo que, "frente a las etapas de los gobiernos socialistas en las que no hubo ningún avance, ahora se van dando pasos".