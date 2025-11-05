Una concentración sindical reivindica las bibliotecas municipales de Granada a las puertas de su congreso nacional

Representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada departen con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a su llegada al Palacio de Congresos para un cónclave nacional de bibliotecas públicas - UGT

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada ha celebrado a primera hora de este miércoles una concentración por el estado de las bibliotecas municipales en la entrada del Palacio de Congresos, donde se celebra el XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, una cita con motivo de la cual los representantes de los trabajadores municipales han lamentado que estos recursos socioculturales se hayan quedado en su opinión "al margen de la candidatura de la Ciudad Europea de la Cultura 2031".

Según detalla UGT en una nota de prensa sobre esta concentración, en la que los participantes han podido saludar a su llegada al encuentro al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, "se encuentran en una situación de catástrofe", con "bibliotecas cerradas, sin personal para ser atendidas" ni "actividades novedosas programadas, y sobre todo sin un futuro alentador con inversiones económicas que garanticen un personal debidamente cualificado" de cara al siglo XXI.

"Para mayor desconcierto para los profesionales de la información y documentación de nuestra ciudad, hay una deficitaria oferta de empleo público para los próximos años, no hay bolsas especializadas de empleo y cualquier persona sin la formación académica adecuada puede optar a dichas bolsas", han lamentado desde la Junta de Personal, órgano de representación laboral en que están integrados los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Sitag y CGT.

Igualmente desde UGT han indicado a la corporación municipal, con gobierno local del PP, que la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada "es la más antigua de España", y que en ella "se gradúan anualmente especialistas en bibliotecas, con su titulación en Grado y Máster".

"Creemos que la sociedad granadina merece una Ciudad Europea de la Cultura más cercana a los barrios, con una participación activa y gratuita que actualmente solo pueden ofrecer las bibliotecas municipales" por lo que "exigimos un compromiso a este Ayuntamiento para negociar una solución eficaz" para estos recursos "y su plantilla, pues dicho personal debe tener una cualificación profesional adecuada" para una participación activa de la ciudadanía "del mundo de la cultura a coste cero".

En similares términos, desde CCOO, han hecho hincapié en nota de prensa a raíz de esta concentración con motivo del congreso de bibliotecas públicas en que la problemática para sus trabajadores "es que no se requiere la titulación específica para acceder a las mismas" y han exigido un compromiso al Ayuntamiento de Granada a fin último de garantizar la participación activa de la ciudadanía en la candidatura para la Capitalidad Cultural.