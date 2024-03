Concentraciones del personal técnico del Servicio Andaluz de Salud para clamar por su "reclasificación inmediata"

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los más de 35.000 técnicos en Cuidados de Enfermería, técnicos de Laboratorio, técnicos de Farmacia y de Radiodiagnóstico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han vuelto a concentrar este viernes en demanda de su reclasificación profesional al Grupo B y C1, respectivamente. Estos profesionales "imprescindibles" en el sistema sanitario público se han concentrado por su "reclasificación inmediata".

De esta manera, centenares de personas han vuelto a respaldar las movilizaciones convocadas por la Plataforma Unidad por C1, CCOO, UGT y SAE en todos los centros del SAS, advirtiendo que seguirán así hasta conseguir "lo que en justicia y por ley nos pertenece" a todos los técnicos de grado medio y superior: el pase al grupo C1 y B, tal como han recordado CCOO y UGT en sendas notas de prensa.

"El hacer un trabajo y que no te lo reconozcan ni a nivel laboral ni retributivo es una forma de denigrar a profesionales que son parte fundamental de los centros sanitarios", mantienen los afectados. "Estan cansados de que las distintas administraciones implicadas no les reconozcan las tareas que llevan realizando desde hace muchos años y que por ley deben de encuadrarlos en niveles superiores. Sus funciones en los centros sanitarios son imprescindibles y de una gran calidad humana y profesional, pero como ellos dicen en su grito de guerra 'yo lo hago, pero no lo cobro", afirman.