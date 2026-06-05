El concierto de Danny Ocean en Granada se traslada al Palacio de Deportes

Archivo - Danny Ocean. - REMITIDO POR PROEXA - Archivo

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto previsto el 9 de julio de Danny Ocean, incluido en la sexta edición del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, se celebrará en el Palacio de Deportes.

El espectáculo, que inicialmente estaba programado en Plaza de Toros, se traslada al Palacio de Deportes de Granada, manteniendo la misma fecha, el 9 de julio.

Desde la organización, se ha comunicado que el cambio de recinto responde a ajustes de producción del propio espectáculo. Las entradas ya adquiridas para el concierto de Danny Ocean serán válidas para el nuevo espacio.

Igualmente, se podrá solicitar el reembolso de las entradas anteriormente adquiridas durante los próximos 10 días (hasta el lunes día 15 de junio, inclusive), contactando a través los canales de atención al cliente de su ticketera o para resolver cualquier duda.

Las entradas para el nuevo recinto, estarán a la venta desde este lunes viernes 5 de junio a las 12,00 horas en Ticketmaster (web, +34 932 514 228 y FNAC).

El venezolano Danny Ocean es uno de los artistas más influyentes del pop urbano latino de la última década. Su salto a la escena internacional llegó en 2016 con 'Me rehúso', un fenómeno global que acumula millones de reproducciones y que marcó el inicio de una carrera en constante crecimiento.

Cantante, compositor y productor, ha desarrollado un sonido propio que fusiona reguetón, pop, dancehall y electrónica.

1001 MÚSICAS - CAIXABANK 2026

El concierto de Danny Ocean dará inicio a más de cuatro meses de música en directo, con actuaciones de destacados artistas nacionales e internacionales que conectarán con públicos eclécticos con protagonistas como Sting (15 de julio), Zenet (16 de julio), Revólver (17 de julio), Johnny Marr (23 de julio), Ariel Rot (3 de septiembre), Las Migas (10 de septiembre), Maika Makovski (16 de septiembre), Valeria Castro (25 de septiembre), Víctor Manuel (26 de septiembre), Teenage Fanclub (6 de octubre), Ryan Adams (14 de octubre) y Loquillo (17 de octubre).

Este ciclo está organizado por Proexa y cuenta con CaixaBank como partner estratégico, con el patrocinio de Sabor Granada (Diputación de Granada), Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, doctortrece, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Hyundai y Ticketmaster, y con la participación de Crea SGR.