El Concierto de Navidad de la Escolanía de la Catedral de Jaén reunirá el 20 de diciembre a más de 100 niños cantores

Presentación del concierto. - FCRJ

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Jaén celebrará el próximo 20 de diciembre su tradicional Concierto de Navidad, donde se reunirá más de un centenar de niños cantores de Jaén, Guadix y Crevillente.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de este recital, en la que han participado el deán, Francisco Juan Martínez Rojas; la directora de la Escolanía jiennense, Cristina García, y el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas.

García ha explicado que esta edición contará con la Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Guadix y el Coro Carmelitas Misioneras Teresianas de Crevillente. Además, es una cita especial para la agrupación jiennense, puesto que "será el primer acto oficial" en el que se presentará como coro federado Pueri Cantores de España".

"El repertorio se basará, principalmente, en piezas tradicionales españolas, con arreglos corales elaborados en polifonía para resaltar la calidad de nuestras escolanías, acompañados de pinceladas de otros villancicos internacionales conocidos para dar diversidad", ha señalado la directora.

Por su parte, el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén ha destacado que este concierto es ya "tradicional en la Navidad jiennense", a la que da "ese toque musical", y "este año tiene ese carácter especial con la participación de otros coros".

El Concierto de Navidad de la Escolanía de la Catedral de Jaén está previsto a las 19,30 horas del sábado en el coro de la seo jiennense y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.