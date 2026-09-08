Concluye en Linares (Jaén) la reforma del Pabellón Julián Jiménez tras una inversión de 471.000 euros

Visita al Pabellón Julián Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha finalizado la reforma integral de la cubierta del Pabellón Julián Jiménez, donde también se ha intervenido en otros puntos, como el muro norte, que sufría problemas de humedad, y se ha renovado la iluminación y la imagen corporativa. Todo ello con una inversión que supera los 471.000 euros.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, junto al concejal de Deportes, Martín de la Torre, y personal técnico, ha visitado este espacio para conocer 'in situ' el resultado de esta "actuación de gran envergadura".

"En más de 40 años no se ha hecho una intervención tan grande en este pabellón como la que hemos ejecutado ahora. La inversión que hemos realizado es muy grande y responde a una demanda muy importante", ha dicho la regidora, quien ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por la mejora de las instalaciones municipales.

Esta obra tuvo su origen en el desprendimiento de una plancha de falso techo como consecuencia de los problemas de goteras y filtraciones que la cubierta sufría desde hacía muchos años. Así, se promovió una intervención de emergencia para garantizar la seguridad de usuarios, deportistas y trabajadores y recuperar la plena funcionalidad de la instalación, según ha informado el Consistorio.

Los trabajos han permitido la rehabilitación integral de la envolvente del edificio, de manera que se han retirado 2.675 metros cuadrados de falso techo y lana de roca, así como la totalidad de la cubierta exterior existente y las antiguas láminas traslúcidas de policarbonato.

Estos elementos han sido sustituidos por paneles tipo sándwich, "mejorando sustancialmente el aislamiento térmico y las condiciones de climatización del recinto". También se han instalado nuevas láminas de policarbonato, lo que incrementa de forma considerable la aportación de iluminación natural y mejora simultáneamente el comportamiento térmico de la cubierta.

La actuación ha incluido, igualmente, el tratamiento de las humedades del muro norte, la limpieza y recuperación del muro de piedra y el pintado integral del pabellón. Se ha aprovechado, además, para actualizar completamente la imagen corporativa de la instalación, incorporando el nuevo logotipo del Servicio de Deportes y el nuevo escudo de la ciudad de Linares.

De forma complementaria al proyecto de emergencia, se ha realizado la renovación integral de la iluminación. Se ha cambiado el sistema existente por tecnología LED de última generación y se ha incorporado un sistema de control domótico y sectorización.

Este sistema permite trabajar al cien por cien en competiciones, al 50 por ciento durante entrenamientos y disponer de una línea independiente para pasillos y zonas de circulación. Esta configuración permitirá optimizar el consumo energético y reducir significativamente los costes de explotación.

De otro lado, se ha instalado un nuevo cuadro eléctrico con tomas monofásicas y trifásicas, lo que aumenta la capacidad operativa de la instalación y facilita la celebración de grandes eventos deportivos y actividades que requieran mayores necesidades de suministro eléctrico.

El Ayuntamiento de Linares tiene previsto realizar posteriormente otras mejoras en este pabellón, como la adecuación de los dos servicios públicos y la instalación de un elevador para dotar de accesibilidad la zona del graderío.

"En definitiva, se ha pasado de una actuación inicialmente necesaria para resolver una situación de emergencia a una intervención de carácter integral que permite disponer de un pabellón más seguro, eficiente, funcional, accesible y preparado para albergar tanto la actividad deportiva ordinaria como eventos de mayor dimensión", ha concluido.