Condenado a 15 meses de prisión un vecino de Peñarroya por agredir a un guardia civil de Tráfico

CÓRDOBA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba ha condenado a 15 meses de prisión a un vecino del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo por agredir a un guardia civil destinado en el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de dicho municipio, al que, además, deberá indemnizar.

En concreto, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sus servicios jurídicos han asesorado y representado a un cabo primero de la Benemérita, logrando la referida sentencia, mediante la que se condena al agresor "como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, de un delito de negativa a someterse a prueba de detección alcohólica y de otro de lesiones, por los que se le imponen penas que suman los mencionados 15 meses de prisión, así como a indemnizar al agente por las lesiones sufridas.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2018, cuando el condenado se vio implicado en un accidente de tráfico en la carretera N-432 y, al ser requerido por los guardias civiles para realizarle la prueba de detección de alcoholemia, "se dirigió hacia estos en actitud chulesca profiriéndoles expresiones tales como: 'a mí no me digas lo que tengo que hacer, hijo de puta, que os tengo más que calados, ni se te ocurra tocarme', o 'eres un hijo de puta, yo no voy a ningún sitio'".

A ello se sumó que "agredió al agente del Equipo de Atestados, propinándole una patada en su pierna derecha y un puñetazo a la altura de su cuello", ocasionándole diversas lesiones por las que ahora deberá indemnizarle.

AUGC ha recordado que lleva "años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que tienen que soportar los guardias civiles en la provincia de Córdoba", y por eso sus servicios jurídicos van a seguir "defendiendo a sus afiliados, personándose en todos estos casos para reclamar las mayores penas posibles y las indemnizaciones que correspondan a los guardias civiles afectados".